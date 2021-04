«Marcha de Flores» de Nadine Altounji, un canto desde Canadá para mujeres latinoamericanas

En marzo pasado, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la cantautora canadiense Nadine Altounji dio a conocer Marcha de Flores, una canción que formará parte de su próximo álbum.

Marcha de Flores es un apasionado homenaje a todas las mujeres de Sudamérica y del mundo que se levantan para exigir justicia, libertad de la violencia e igualdad de derechos para las mujeres. Nadine Altounji

Recitada en español por Nadine Altounji, música residente en Montreal, la canción es fruto de la colaboración entre ella y la poeta y bailarina peruana Marcia Castro Gamarra, a quien Nadine conoció en Sudamérica mientras investigaba las tradiciones musicales de Ecuador y Perú para su próximo álbum The Stories that Tie Us to Trees.

La canción y el vídeo quieren llamar la atención sobre la situación de las mujeres en general, y particularmente en Perú. Además, los fondos recaudados con la venta de la canción irán a la organización Mantay, una organización sin ánimo de lucro de Cuzco (Perú) que apoya a las madres jóvenes.

Mantay

La organización sin fines de lucro Mantay, a la que van los fondos recaudados con la venta de la canción está instalada en el barrio de San Jerónimo, Cusco (Perú).

Además de ofrecer ayuda psicológica, nutricional, afectiva, legal y educativa, Mantay es también una casa de acogida para madres adolescentes que decidieron asumir su maternidad.

Nuestro objetivo es dar una oportunidad a las madres adolescentes de asumir y disfrutar de su condición de madre, en un ambiente saludable para que ellas y sus hijos alcancen la autonomía participando activamente en la sociedad. Mantay

El objetivo del organismo es recibir a las jóvenes y educar en la maternidad a niñas menores de edad que viven en situación de abandono y desamparo.

Según el organismo, en Perú se producen tres violaciones cada hora, el 66% de las cuales es a niñas menores de 14 años.

Durante el tiempo que las adolescentes y sus hij@s permanecen en la casa de acogida, desde su llegada al hogar hasta que las mamás cumplen 18 años, se les ofrece una atención integral, cubriendo todas sus necesidades.

Además, hay talleres de oficios como el arte floral y el trabajo sobre cuero con los que las chicas pueden visualizar una independencia económica al llegar a la mayoría de edad, cuando tendrán que dejar Mantay.

Los productos Mantay están elaborados a mano por jóvenes madres en Cuzco, Perú y son certificados como Comercio Justo. El taller [de cuero] Mantay ha participado en varias Ferias como Perú Moda, Peruvian Gift Show ambas en Lima. En la Feria Internacional de Latinoamérica en Santa Cruz de T enerife,España. Invitados por Promperu, hemos participado en una Rueda de Negocios en Brasil. Mantay

Mantay, Arte Floral, una propuesta original de arreglos florales creados con amor, por jóvenes madres egresadas de la Casa de Acogida Mantay.

Tras la experiencia de éxito con el taller de artesanía, desde el 2014, la asociación Mantay Perú e.V. (Alemania), ha apostado por impulsar una nueva línea empresarial, Arte Floral Mantay, que se dedica a la formación de las madres para la realización de arreglos florales, decoraciones ambientales para eventos.