Cine: un estreno para los amantes del género sobrenatural

La Traición de la Divina Providencia, de Jeremy Torrie, está disponible desde este viernes 7 de mayo, concretando su estreno en Quebec.

Desde este viernes, la cinta se puede ver por primera vez aquí, después de haber sido presentada en varios festivales de Canadá y Estados Unidos.

La película cosechó elogios recientemente en Estados Unidos, donde obtuvo el premio al mejor filme extranjero en el Bare Bones International Film Festival de Muskogee, en Oklahoma.

También obtuvo el premio a la mejor película en el Garden State Film Festival de Nueva Jersey, y recibió tres galardones en el Frostbite International Film Festival, de Colorado.

La protagonista femenina, Ali Skovbye, por su parte, se hizo acreedora al premio «Star to Watch» en el Festival de Cine de Whistler.

La trama, que se encuadra dentro del género de cine que aborda los fenómenos sobrenaturales, relata la historia de una joven mestiza de 16 años, que en su cuerpo presenta marcas de estigmas, al modo de las heridas que provocan ritos como la crucifixión, que es secuestrada en una pequeña ciudad católica francófona. Tras su liberación, diferentes facciones religiosas se disputan el control de la chica, a la que intentan utilizar para extender su influencia sobre los fieles y el resto de la sociedad.

La acción ocurre en el seno de la comunidad agrícola bilingüe de Saint Michael, en Manitoba. Luis, el padre de la joven, es un tabernero mestizo avergonzado de sus orígenes, que ve en el caso de su hija la oportunidad perfecta para aprovechar la situación y hacerse un nombre.

Ambientada en los meses de la cosecha en las praderas del oeste canadiense, La Traición de la Divina Providencia explora lo que ocurre cuando un mensajero de dios pone a prueba el carácter de la humanidad.

La película fue dirigida por Jeremy Torrie, un cineasta y autor de origen ojibwa, uno de los pueblos nativos más numerosos en toda América del Norte.

Torrie comenzó su carrera en 2003, con una primera película que llevó por título Cowboys & Indians: The Killing of JJ Harper (Vaqueros e Indios: el asesinato de JJ Harper).

Su trayectoria en el mundo del cine siguió con otras cinco obras.

Torrie escribió, dirigió y produjo Mr. Soul, una adaptación de la obra de Warren Goulding, a la que siguió Just Another Indian y más tarde A Flesh Offering, una coproducción interprovincial entre Manitoba y Quebec. Luego siguieron Path of Souls, protagonizada por Adam Beach, Laura Harris y Corey Sevier; Juliana & The Medicine Fish, protagonizada por Emma Tremblay, Roseanne Supernault y Adam Beach, y The Betrayal of Divine Providence (La traición de la Divina Providencia).

Inmersa en el mundo de las creencias religiosas y sus implicancias sobrenaturales, el filme que ahora se estrena en Quebec se convierte en una invitación especial para los amantes de películas enroladas en la corriente que tiene a la famosa El Exorcista como uno de sus emblemas, pero con un ambiente y lenguaje singulares.

En 2021, el realizador tiene previsto dirigir su primera película de acción, que llevará por título Shaidan, y que será una coproducción oficial con Sudáfrica. Se trata de una nueva versión de un clásico maorí, Once Were Warriors.

La Traición de la Divina Providencia está disponible desde hoy en 10 salas de Montréal, Laval, St-Bruno, Lachenaie, Trois-Rivières, à Belœil, Joliette, Drummondville y Sherbrooke.