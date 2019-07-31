美国政府将批准从加拿大进口处方药

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美国卫生部长艾萨（Alex Azar）星期三（7月31日）上午宣布，美国政府将着手制定一套规章制度，让美国患者可以从加拿大合法购买低价处方药。按照目前的初步设想，各州、批发商和药剂师将可以获得美国食品药品管理局的许可，进口某些在美国也可以买到的药物。

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美国市场上的药品价格高于其他发达国家，许多美国患者来加拿大买药早已是公开的秘密。但是美国制药工业过去一直成功地阻止了政府允许进口外国药品的计划，称这会让仿造药和假药流入美国市场，危害美国患者。

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艾萨今天宣布的消息受到了美国患者的欢迎，但是也引起了许多加拿大人的担忧。上个星期，十五个代表患者、医护人员、医院和药剂师的团体联名写信给加拿大卫生部长，就加拿大药品短缺加剧的可能性提出警告。

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还有一些专家对加拿大药品供应商是否能满足美国市场需要表示怀疑。

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（RCI with AP, CP, CBC）

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