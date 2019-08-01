（REUTERS/Chris Wattie）

美国人会把加拿大的药买光吗？加拿大担心美国新政策加剧药品短缺

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月1日（星期四）13:25
更新 2019年8月1日（星期四）15:01
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国政府本周宣布了允许美国人从加拿大购买处方药的计划。尽管这个计划何时实施还是未知数，但已经在加拿大这边引起了担忧。一位医疗政策专家说，两国药品市场体量相差巨大。不要说整个美国，仅一个加州就能把加拿大的药买光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国已经有十个州提出或通过了进口药品的议案，但是这些议案在成为法律之前还需要经过美国联邦政府的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

降低美国处方药价格是特朗普争取连任的措施之一。过去美国政府数次试图批准进口处方药以降低药价，但都被制药业成功阻拦。CBC记者David Thurton说，如果新政策变成现实，这将是美国医疗系统自奥巴马医改后最大的改变。但这个改变可能威胁到加拿大的药品供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生部长给出定心丸

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
卫生部长珀蒂帕-泰勒赶紧给加拿大人吃定心丸。（CP/Fred Chartrand）

美国卫生部宣布这一计划后，加拿大卫生部长珀蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas Taylor）表示，政府会确保加拿大的处方药供应和价格不受影响。卫生部官员正在和美国方面沟通，以便了解更详细的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两星期前由路透社披露的加拿大政府文件显示，加拿大政府反对美国通过进口加拿大药品来降低本国药价的做法，认为这可能影响加拿大处方药供应并造成处方药涨价。文件还引用一项2010年的研究说，仅仅10%的美国处方就能让加拿大药品供应在224天内告罄。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的做法“错得离谱。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约克大学卫生政策与管理学院的列克钦教授表达了相同的看法。他说，加拿大即使把每一片药、每一瓶胰岛素都卖给美国人，也还是不能解决美国的问题。美国的药价高于所有发达国家，是因为政府对药价不加监管。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

列克钦说，仅一个加州的人口就比加拿大全国人口多。（CP/Chris Young）

加拿大的处方药价格偏低，是因为非专利药的价格是由联邦政府和省政府的卫生部出面和制药公司谈判达成的，而大部分处方药属于非专利药。治疗癌症等复杂病症的品牌药贵得多。但也不是完全没有控制。品牌药的价格上限由加拿大专利药价评估委员会决定，然后再经全加医药联盟与制药公司谈判定价。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同看法：长远来看不是坏事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔顿大学的医药政策专家加农（Marc-André Gagnon）也认为美国并不能靠进口加拿大药品来解决本国药价居高不下的问题。但是他同时也认为加拿大不会因此发生大规模药品短缺。因为加拿大市场自会调整自己来回应美国的需求。制药工业会因此创造更多的就业机会。长远来看，这不是一件坏事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

智库报告：加拿大药品短缺日益严重

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国政府将批准从加拿大进口处方药

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, David Thurton

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：健康国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者