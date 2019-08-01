美国人会把加拿大的药买光吗？加拿大担心美国新政策加剧药品短缺

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美国政府本周宣布了允许美国人从加拿大购买处方药的计划。尽管这个计划何时实施还是未知数，但已经在加拿大这边引起了担忧。一位医疗政策专家说，两国药品市场体量相差巨大。不要说整个美国，仅一个加州就能把加拿大的药买光。

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美国已经有十个州提出或通过了进口药品的议案，但是这些议案在成为法律之前还需要经过美国联邦政府的批准。

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降低美国处方药价格是特朗普争取连任的措施之一。过去美国政府数次试图批准进口处方药以降低药价，但都被制药业成功阻拦。CBC记者David Thurton说，如果新政策变成现实，这将是美国医疗系统自奥巴马医改后最大的改变。但这个改变可能威胁到加拿大的药品供应。

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卫生部长给出定心丸

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卫生部长珀蒂帕-泰勒赶紧给加拿大人吃定心丸。（CP/Fred Chartrand）

美国卫生部宣布这一计划后，加拿大卫生部长珀蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas Taylor）表示，政府会确保加拿大的处方药供应和价格不受影响。卫生部官员正在和美国方面沟通，以便了解更详细的情况。

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两星期前由路透社披露的加拿大政府文件显示，加拿大政府反对美国通过进口加拿大药品来降低本国药价的做法，认为这可能影响加拿大处方药供应并造成处方药涨价。文件还引用一项2010年的研究说，仅仅10%的美国处方就能让加拿大药品供应在224天内告罄。

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美国的做法“错得离谱。”

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约克大学卫生政策与管理学院的列克钦教授表达了相同的看法。他说，加拿大即使把每一片药、每一瓶胰岛素都卖给美国人，也还是不能解决美国的问题。美国的药价高于所有发达国家，是因为政府对药价不加监管。

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加拿大的处方药价格偏低，是因为非专利药的价格是由联邦政府和省政府的卫生部出面和制药公司谈判达成的，而大部分处方药属于非专利药。治疗癌症等复杂病症的品牌药贵得多。但也不是完全没有控制。品牌药的价格上限由加拿大专利药价评估委员会决定，然后再经全加医药联盟与制药公司谈判定价。

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不同看法：长远来看不是坏事

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卡尔顿大学的医药政策专家加农（Marc-André Gagnon）也认为美国并不能靠进口加拿大药品来解决本国药价居高不下的问题。但是他同时也认为加拿大不会因此发生大规模药品短缺。因为加拿大市场自会调整自己来回应美国的需求。制药工业会因此创造更多的就业机会。长远来看，这不是一件坏事。

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美国政府将批准从加拿大进口处方药

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（RCI with CBC News, David Thurton）

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