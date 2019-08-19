联邦平衡拨款和输油管：阿尔伯塔和魁北克省长继续互怼

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星期一（8月19日），阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）就联邦平衡拨款问题回击魁北克省长勒格（François Legault），说他根本没搞清楚平衡拨款的由来。

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这场战火首先是由肯尼挑起的。他星期六在推特上发表一段视频，指责魁北克省自己不开发页岩气，造成财政收入不足，然后转头来依赖阿尔伯塔省的石油收入。他表示，如果联邦政府不改变平衡拨款政策，而且输油管项目得不到批准的话，他将在2021年10月就此举行公投。

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勒格星期天回应说，平衡拨款是写入加拿大宪法的，是魁北克省加入联邦的条件。阿尔伯塔省不可能单方面退出。魁北克省确实获得并需要平衡拨款，但是联邦政府同时也拿出大笔资金扶助安大略省的汽车工业和阿尔伯塔省的石油工业。

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肯尼说，平衡拨款是从1957年开始的，并不是加拿大联邦成立的1867年。这项政策后来写入1982年的加拿大宪法，但魁北克省并没有在宪法上签字。他还说，自1957年以来，阿尔伯塔省付出了6200亿加元的平衡拨款。

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（RCI avec Radio-Canada）

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