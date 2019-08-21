2019年中国环球电视网法语大赛：加拿大赛区复赛决出优胜者

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星期二（8月20日）上午，中国环球电视网（CGTN）法语频道主办的法语大赛复赛在魁北克蒙特利尔大学规划学院举行。参赛者是加拿大赛区通过初选的十三名选手。他们逐一上场，用法语自选主题演讲或表演才艺。

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这次复赛的两名优胜者是来自蒙特利尔大学医学院的徐安琪和同一大学商学院的廖淑慧。她们将代表加拿大赛区参加9月份在北京举行的半决赛。

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2019年CGTN法语大赛加拿大赛区复赛优胜者徐安琪（右）和廖淑慧。

自2013年起，CGTN法语大赛每两年举办一次，面向全世界18-35岁华人。报名者发送一段三分钟的“自我展示视频”参加海选，优胜者进入复赛环节。

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今年加拿大赛区的两名复赛优胜者之一徐安琪只有19岁，是蒙特利尔大学医学院的新生。她12岁时随父母从上海移民到加拿大，中学是在魁北克省上的。因此她虽然是参赛者当中的小妹妹，法语却很地道。她也是少数选择表演才艺的选手之一，拉了一段小提琴，还朗诵了一首法国诗人阿波利奈尔（Guillaume Apollinaire）的名作“米拉波桥”。

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22岁的蒙大商学院学生廖淑慧也进入了半决赛。由于父母的工作，她在马达加斯加出生，并在那里度过大部分童年和少年时光。她的演讲主题也是介绍马达加斯加的人文地理和风土人情。

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参赛者们的演讲主题相当丰富。11号选手孙舒宇介绍了一段左宗棠聘请法国人发展中国海军的历史。8号选手赵小羽总结出数条在魁北克省生活的“注意事项”，轻松幽默的表达逗乐了评委。

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在法语国家驻中国大使馆和魁北克驻中国办事处的赞助下，CGTN法语大赛向决赛的前三名提供免费旅游作为奖品。今年的冠军将可以去摩洛哥，第二名和第三名将可以去法国或者来加拿大。

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