(RADIO-CANADA / VINCENT BONNAY)

家人相聚莫谈香港：反送中抗议在一些加拿大华人家庭引发分歧

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月22日（星期四）16:49
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两个月来的香港示威在加拿大华人当中引起巨大反响。支持中国政府和支持香港示威者的两派在温哥华和多伦多等城市的街头针锋相对，同时对此事的不同立场在许多家庭里和朋友中间也造成了分歧。温哥华的香港移民李雪娴和Eric Ng本周接受了CBC采访。李雪娴说，她家四个兄弟姐妹已经达成共识：在聊天时不谈香港，只谈家事。

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她是加拿大港人民间团体“加拿大香港之友”（CFHK）的成员。该团体自六月以来多次发起支持香港示威者的活动，她总是积极参与，在集会上演讲，也在网上写文章。当记者问到她对香港局势的感想时，她说，她一方面感到悲哀，因为香港人的公民权利在迅速地被侵蚀。另一方面，她也为香港人感到无比自豪。因为尽管有武力镇压的威胁和警察的粗暴对待，最近仍有一百七十万人上街游行。她认为香港人的斗争精神和捍卫公民自由的决心令人惊叹。

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(Internet)

但是她的一个兄弟却是中国政府的坚定支持者。两人一个珍视公民权利和自由，另一个看重稳定。如果讨论香港问题，争吵很快就会爆发。李雪娴说，既然谁也说服不了谁，而且双方的情绪都很激动，所以他们决定在家庭聊天群里不去碰这个话题，只谈如何照顾年迈的母亲这类家事。

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在李雪娴看来，他们之间产生这个分歧的原因，除了因为两人的价值观不同以外，还因为他们获取信息的来源不同，平常交往的人也不同。至于教育程度倒不那么重要。因为他们都受过高等教育。

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李雪娴非常强调信息来源的重要性。她希望华人社区积极发声，积极参与，但是在对事情做出判断之前，首先要尽量从多个渠道获得尽可能准确的信息。

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温哥华理发师Eric Ng也是香港移民。他称自己基本上支持反送中运动，但是不喜欢这场运动后来的发展。他认为是政府的优柔寡断造成了今天的局面。另外，他也认为这场运动不会有结果，因为中国政府不会做出任何让步。

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他对香港示威的看法虽然和李雪娴不一样，但是他也同样不和家人讨论政治问题。他认为，政治只能和观点相同的人谈。

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《南华早报》记者伊恩.杨（Ian Young）：华人社区不止一个

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香港《南华早报》驻温哥华记者伊恩.杨说，家人之间的冲突发生在各个社区内部，但是近来因香港问题发生在加拿大城市的街头冲突主要是在香港华人和大陆华人之间。上个星期天在温哥华，一些支持反送中运动的香港基督徒在去温哥华领事馆门前抗议后，又去一个教堂举行为香港祈福的祈祷会。教堂很快被一百多名支持中国政府的示威者包围。教徒们后来在警察的保护下离开。

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伊恩.杨也为《南华早报》报道了多伦多豪车游行事件。他认为，对许多中国移民来说，金钱就是力量，开着法拉利上街示威，对他们来说是一种展示力量、羞辱对手的方式。

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加拿大主流社会习惯把移民按不同族裔区分，例如华人社区和阿拉伯人社区等等。伊恩.杨说，华人在香港问题上的分歧让人们看到，这种对华人群体的理解是站不住脚的。华人并没有一个统一的“社区”，而是存在多个社区或群体。

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另外，虽然加拿大社会总的来说秉持民主价值，这些示威活动也表明，民族主义和本土主义等其他价值观在加拿大的少数族裔群体中也是有市场的。加拿大人在评论美国的这些问题时很轻松，但是现在发现我们的社会也有同样的问题，恐怕就轻松不起来了。

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（RCI with CBC News, The Current, Matt Galloway，Allie Jaynes, Danielle Carr，Ashley Mak）

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