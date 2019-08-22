老华人：从未想到PEI会有这么多华人

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在加拿大爱德华王子岛省已经居住了52年的华裔移民Hung-Min Chiang说，刚来的时候整个爱德华王子岛省的华裔移民屈指可数，而现在这里的华裔居民数量不但大量增加，而且多得简直是过去做梦都想不到的。

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Hung-Min Chiang离开台湾后先在美国大学学习，在获得博士学位后按照老师的推荐来到加拿大最小的省份爱德华王子岛省工作，并在这里落了户。

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8月19日星期一在爱德华王子岛省的省会城市Charlottetown，一个庆祝华裔移民对加拿大社会和文化所作贡献的项目Here We Stay被正式推出。两位当地华人Fred Wang 和 HK是这个项目的负责人。

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这个项目的计划是在2022年加拿大庆祝建国155周年时记录并讲述加拿大155位华人移民的故事；包括他们在中港台的生活经历、为什么要移民来加拿大、为什么选择自己现在落户的城市，等等。

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Hung-Min Chiang说他很高兴能够参加Here We Stay项目，讲述自己在加拿大的移民和落户经历。

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Here We Stay项目负责人之一的HK说，这个项目是鼓励和弘扬多元化的有效途径，能把华人移民的成功经验告诉中国人、也告诉世界民众。

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RCI with Tony Davis · CBC News

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