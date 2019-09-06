药品短缺：如果美国人来加拿大买药，加拿大只能撑四个月

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自从美国政府7月底宣布将允许进口加拿大处方药之后，已经有许多加拿大医护人员和患者团体表示了担忧。但是这次发声的却是一个美国人。得克萨斯大学奥斯汀分校的谢珀德教授（Marvin Shepherd）说，如果美国政府真的把进口加拿大处方药的计划付诸实现的话，加拿大的药品供应最多只能维持118天。而胰岛素和某些心血管药物可能还维持不了30天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在接受Radio-Canada采访时说，他很惊讶，因为形势这么严峻，加拿大政府却到现在还没有拿出应对方案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国处方药是所有发达国家中最高的。一些患者不得不自减药量，还有些人过境到加拿大来买药。为了平息不满，美国政府计划允许各州卫生部门、药品批发商和药剂师进口某些在美国也可以买到的药物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢珀德的预测是根据加拿大卫生部2018年的数据做出的。他认为，美国政府的计划实施第一年，加拿大药品供应系统就要承担大约40%的美国处方。118天这个预测就是基于这个比例做出的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个比较温和的版本是，20 %的美国处方，半年后加拿大药品供应耗尽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多和卫生部长珀蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas-Taylor）都表示会采取措施保障加拿大药品供应，但还没有提出具体计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

（RCI with Radio-Canada, Marc Godbout）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada