网络暴力扩大到现实生活，加拿大环境部长和环保人士屡遭攻击

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和许多女性公众人物一样，加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）自当选之日起就经常在网上遭到攻击和辱骂。她对此已经习以为常。但是她说，最近几个月来，网络暴力逐渐扩大到现实生活中。不久前在一家电影院外面，一辆车在她和孩子们旁边停下来，开车的男子摇下车窗高声辱骂她。她赶快带着孩子走开。

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这样的事情已经发生了好几次。她被称作叛徒，敌人，共产党垃圾。有些人咒她和她的孩子们得不治之症或下地狱。她本人和家庭的安全受到了威胁，不得不在出席某些活动时配备保安。

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麦肯纳并不孤独。环保组织Stand Earth的国际项目联络人伯曼（Tzeporah Berman）说，她曾经在埃德蒙顿机场被一个男子攻击，也曾收到过死亡威胁。16岁的瑞典女孩桑伯格（Greta Thunberg）乘帆船横跨大西洋后，也收到了许多攻击辱骂。加拿大人民党领袖贝尔涅（Maxime Bernier）在推特上发文说她是个精神有问题的人。

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麦肯纳说，她的相当一部分工作就是与人交流。加强安保对她的工作造成了妨碍，但是她不会因此停止。她表示，暴力的增加对每个人都是一种威胁。

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（RCI with Mia Rabson，CP, CBC News）

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