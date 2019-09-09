阿尔伯塔省政府将“公立”从教育局名称中去掉，引起担忧

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自9月1日起，阿尔伯塔省政府除去了所有教育局名称中的“公立”（public）这个词。此举引起了学校和老师的猜测和疑虑。他们担心这是执政的联合保守党向公立学校资金举刀的信号。在该省的41个学区中有8个需要改名。

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另外，学区名中的数字也被去掉。阿尔伯塔省教育部表示，改名只是为了让该省公立学校系统的命名更简单、更统一。各学区仍然有给自己选择最合适的名字的自主权。

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肯尼领导的联合保守党的竞选承诺之一就是修改阿尔伯塔省教育法。肯尼一向公开支持私立学校和家庭学校。公立系统早就在担心经费会被削减。有分析人士认为，更名引起的恐慌显示公立学校系统对这个刚刚当选的政府的不信任。但是更名背后的真实动机还要过一段时间才看得出来。

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需要改名的八个阿尔伯塔省学区：

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Fort McMurray.

Red Deer.

Grande Prairie.

Grande Yellowhead.

Buffalo Trail.

St. Albert.

Aspen View.

Elk Island.

（RCI with CBC News, Pamela Fieber, Terri Trembath）

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