另一个总理候选人，加拿大保守党领袖希尔，加拿大人对他了解多少？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）长着一张颇具少年感的圆脸，一笑就露出酒窝。而且他常常面带微笑，因此在加拿大联邦政坛有“微笑的哈珀”之称。10月21日之后，他是除了自由党领袖特鲁多之外另一个可能成为加拿大总理的人。CBC电台正在陆续播出的党领袖系列，请来介绍希尔的是《麦克林周刊》的渥太华记者站掌门人格迪斯（John Geddes）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最喜欢的书是《如何交朋友和影响别人》

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年希尔当选保守党领袖之后，格迪斯去采访他，问他最喜欢的书是哪一本。他的回答是卡耐基的《如何交朋友和影响别人》，一本1936年出版的自我修养畅销书。这让格迪斯有点惊讶，因为一般政界人士给出的书名要么是大部头历史，要么是伟人传记。希尔第一次当选进入众议院时才25岁。他解释说，他那时是个锋芒外露的人，喜欢表现自己的聪明才智。这本书让他意识到，高高在上的口气让人反感。没有人喜欢被你教训，被你的锋芒盖过。是卡耐基教会他用谦逊和尊敬的态度和人打交道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在一个“政治家庭”长大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔1979年出生在渥太华。格迪斯说，他的父亲退休前是《渥太华公民报》的图书馆员，博览群书，同时是虔诚的天主教徒。已故的母亲是护士。夫妇俩都是坚定的保守派人士，但是表现却很不一样。希尔的父亲从不参加党派活动，直到儿子竞选保守党领袖时才正式入党。而母亲在联邦和省的保守党圈子里都很活跃，同时是个积极的反堕胎活动人士。希尔的妻子曾经告诉格迪斯，她在一个美式足球家庭长大，而希尔是在一个政治家庭长大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔更像母亲。他还是高中生的时候就已经在为保守党做志愿者了。他在一所渥太华天主教中学毕业后，进入渥太华大学历史系。上大学期间，他更积极地投身政治活动。格迪斯说，那个时期对希尔的影响非常重要。当时加拿大的保守派正在力图结束多年来的分裂状态，联合起来共同对抗自由党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔先后在不同的保守党派领袖手下工作。格迪斯说，在做幕后工作这段时期和进入众议院以后，希尔表现出的作风和才能都更像是一个出色的幕僚，而不像是一个党领袖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

快速上升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在大学里认识了后来的妻子吉尔。两人结婚后搬到吉尔的家乡里贾纳市。但是离开渥太华并不意味着离开联邦政坛。希尔2003年去到里贾纳，2004 年就获得了当地选区的候选人提名，并且赢得了大选。格迪斯说，他融入当地政治环境的速度惊人。通常这种从外地来的候选人会被当地视为“空降部队”。但是里贾纳人似乎并不这么看。他们告诉格迪斯，希尔在挨家拜访选民时的态度让人对他生出好感。他跟他们说话的时候好像真的是对他们的想法和生活非常关心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这里面应该有卡耐基的功劳。不过希尔本人在接受采访时也说，他一去就爱上了里贾纳市和它所在的萨斯喀彻温省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，希尔当选为保守党领袖。格迪斯说，当保守党的两员大将麦凯（Paul McKay）和肯尼（Jason Kenney）决定不参选时，希尔看到了当选的希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在10月21日是否会再度获胜呢？格迪斯说，如果你在去年，甚至今年年初向保守党人提出这个问题，他们会告诉你，特鲁多会连任，希尔才四十岁，他在为未来打基础。但是现在SNC-兰万灵案让形势发生了改变，希尔忽然有了更多的胜算。不过格迪斯说，现在来预测他是否会获胜还为时过早。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

（RCI with CBC News, Front Burner）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada