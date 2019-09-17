(CP/Chris Young)

另一个总理候选人，加拿大保守党领袖希尔，加拿大人对他了解多少？

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月17日（星期二）16:48
更新 2019年9月17日（星期二）22:01
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）长着一张颇具少年感的圆脸，一笑就露出酒窝。而且他常常面带微笑，因此在加拿大联邦政坛有“微笑的哈珀”之称。10月21日之后，他是除了自由党领袖特鲁多之外另一个可能成为加拿大总理的人。CBC电台正在陆续播出的党领袖系列，请来介绍希尔的是《麦克林周刊》的渥太华记者站掌门人格迪斯（John Geddes）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最喜欢的书是《如何交朋友和影响别人》

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/Paul Chiasson)

2017年希尔当选保守党领袖之后，格迪斯去采访他，问他最喜欢的书是哪一本。他的回答是卡耐基的《如何交朋友和影响别人》，一本1936年出版的自我修养畅销书。这让格迪斯有点惊讶，因为一般政界人士给出的书名要么是大部头历史，要么是伟人传记。希尔第一次当选进入众议院时才25岁。他解释说，他那时是个锋芒外露的人，喜欢表现自己的聪明才智。这本书让他意识到，高高在上的口气让人反感。没有人喜欢被你教训，被你的锋芒盖过。是卡耐基教会他用谦逊和尊敬的态度和人打交道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在一个“政治家庭”长大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔1979年出生在渥太华。格迪斯说，他的父亲退休前是《渥太华公民报》的图书馆员，博览群书，同时是虔诚的天主教徒。已故的母亲是护士。夫妇俩都是坚定的保守派人士，但是表现却很不一样。希尔的父亲从不参加党派活动，直到儿子竞选保守党领袖时才正式入党。而母亲在联邦和省的保守党圈子里都很活跃，同时是个积极的反堕胎活动人士。希尔的妻子曾经告诉格迪斯，她在一个美式足球家庭长大，而希尔是在一个政治家庭长大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔更像母亲。他还是高中生的时候就已经在为保守党做志愿者了。他在一所渥太华天主教中学毕业后，进入渥太华大学历史系。上大学期间，他更积极地投身政治活动。格迪斯说，那个时期对希尔的影响非常重要。当时加拿大的保守派正在力图结束多年来的分裂状态，联合起来共同对抗自由党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔先后在不同的保守党派领袖手下工作。格迪斯说，在做幕后工作这段时期和进入众议院以后，希尔表现出的作风和才能都更像是一个出色的幕僚，而不像是一个党领袖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

快速上升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔夫妇 (CP/Frank Gunn)

希尔在大学里认识了后来的妻子吉尔。两人结婚后搬到吉尔的家乡里贾纳市。但是离开渥太华并不意味着离开联邦政坛。希尔2003年去到里贾纳，2004 年就获得了当地选区的候选人提名，并且赢得了大选。格迪斯说，他融入当地政治环境的速度惊人。通常这种从外地来的候选人会被当地视为“空降部队”。但是里贾纳人似乎并不这么看。他们告诉格迪斯，希尔在挨家拜访选民时的态度让人对他生出好感。他跟他们说话的时候好像真的是对他们的想法和生活非常关心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这里面应该有卡耐基的功劳。不过希尔本人在接受采访时也说，他一去就爱上了里贾纳市和它所在的萨斯喀彻温省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，希尔当选为保守党领袖。格迪斯说，当保守党的两员大将麦凯（Paul McKay）和肯尼（Jason Kenney）决定不参选时，希尔看到了当选的希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP/Jacques Boissinot）

他在10月21日是否会再度获胜呢？格迪斯说，如果你在去年，甚至今年年初向保守党人提出这个问题，他们会告诉你，特鲁多会连任，希尔才四十岁，他在为未来打基础。但是现在SNC-兰万灵案让形势发生了改变，希尔忽然有了更多的胜算。不过格迪斯说，现在来预测他是否会获胜还为时过早。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道：
为何老将皆袖手？加拿大保守党和新民主党领袖竞选
当理想遇到现实：加拿大自由党领袖特鲁多

（RCI with CBC News, Front Burner）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Aide médicale à mourir, un nouveau débat?

RCI | English

New species of the world's largest amphibian discovered

RCI | Español

Huelga Mundial por el Clima: estudiantes de Montreal podrán participar

العربية | RCI

قراءة في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس

Radio-Canada.ca CBC.ca
41 circonscriptions multiculturelles pourraient faire pencher la balanceAide médicale à mourir : un avis d'appel déjà déposé par Ottawa, selon QuébecQuel parti promet quoi? Comparez les plateformes électoralesFinancement politique : un 5 à 7 caquiste de « type réseautage d’affaires » rebaptiséDes magasins de meubles qui offrent des cadeaux… qui coûtent cherLe Mindhunter derrière la série téléviséeL'affaire Cameron Ortis est un « cas classique d'espionnage »En coulisses avec Jagmeet Singh, le chef du NPDCHSLD : la liste d'attente s'allonge depuis l'élection de la CAQDes militants conservateurs curieux d’entendre Maxime Bernier aux débats
Hong Kong cancels fireworks marking China's national day amid protestsIsrael's election too close to call, Netanyahu falls short of parliamentary majorityWhere's Doug Ford? Andrew Scheer campaigns in vote-rich Ontario without conservative premierScientists sound alarm over Alberta's new approach to tracking oilsands pollutionCanadian Labour Congress exec calls to end sanctions in Syria'This is really upsetting': Airline passengers struggle to get denied boarding compensation under new rulesAttack on Saudi oil facilities highlights danger of 'kamikaze' drones'You must be very careful': Common questions about CBD health claims for pain and other conditions answeredFighting climate change is not like fighting a war. It's harderVirtue and Moir announce they're 'stepping away' from figure skating after tour