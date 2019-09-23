加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅：以传道的热情投身环保

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加拿大选民从未向今天这样关注气候变化和环保问题。对加拿大绿党来说，下个月的联邦大选是一个百年不遇的有利时机。该党的支持率一直在上升，直追排在它前面的新民主党。绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）也因此受到更大的压力，获得更多的关注。加通社记者拉布森（Mia Rabson）为CBC的党领袖系列节目介绍了这位加拿大联邦党领袖中唯一的女性。

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梅在加拿大政坛常常显得比较另类。就在不久前，她在接受采访时被问到谁是她的人生榜样，她的回答是：“耶稣基督”。这让许多人吃了一惊，不仅因为加拿大政界人士很少谈论自己的宗教信仰，也因为虔诚基督徒和绿党掌门人这两个身份放在一起似乎有些不搭。但是拉布森说，她从不讳言基督教信仰对她的生活和价值观形成的重要性。实际上，她年轻时的理想并不是投身环保，而是做一个牧师。

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另一方面，她曾在议会的媒体晚会上喝醉，跑到台上抓住麦克风说个不休，传为笑谈。65岁的她今年再婚，在4月22日世界地球日举行婚礼。当时在场的拉布森说，她挽着新郎走出教堂时，快乐得像个忘乎所以的女中学生。“你很少见到政界人士这么赤裸裸地把自己的真情实感表露出来。”

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拉布森指出，不能否认的是，她能保持率真，原因之一是作为一个政坛小党的领袖，她没有受到像执政党或官方反对党领袖那样仔细的监督和观察。人们不会去检查她说的每一句话是不是准确、得体，这使她在党领袖这个位置上有更大的自由度。她在众议院里给自己的定位类似于一个妈妈，如果有议员出言不逊，站起来批评他们的常常是她。

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从美国移民加拿大

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梅1954年出生在美国康涅狄格州，18岁时随父母移民到加拿大新斯科舍省的布雷顿角。她的父母都是积极的反核人士。还在美国的时候，梅已经和母亲一起参加反对核武器试验的游行了。拉布森说，她从很年轻的时候起就投身政治活动，或是为其他政界人士工作，或是参加社区活动。

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70年代中期，她和其他社区活动人士一起为制止在布雷顿角的森林上空喷洒含橙色剂的杀虫剂而奔走。那是她第一次引起媒体关注。当时她还不满二十岁。她和同伴向法庭提起诉讼，虽然最后输了官司，但是由于美国后来禁止出口这种杀虫剂，新斯科舍省的森林因这场官司的拖延最终逃过。

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政治生涯

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梅在八十年代曾经作为高级政策顾问为保守党政府的环境部工作过。她2006年当选为绿党领袖，但直到2011年才当选议员进入众议院，是绿党自成立后当选的第一个议员，也是到目前为止唯一的一个。

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梅性格随和，在议会山人缘很好，多次被评为年度议员。拉布森说，平易近人是她的个性，同时也是绿党的生存需要。该党多年来只有党领袖一人当选议员，在众议院连官方政党都不是。但是该党总是受到关注，这在很大程度上要归功于梅的活跃和个人魅力。

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另一方面，她在党内有不好相处的名声。曾有绿党成员公开指责她作风专断，压制不同意见。拉布森说，她自己没有完全否认这个指责，承认并不是所有人都喜欢她。

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这次大选绿党的势头超过以往任何一次。拉布森认为，这是一个很有意思的观察机会，看梅将如何应对这种新的局面。对她来说，最好的大选结果就是在一个少数政府里有足够的席位发挥自己的影响。

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（RCI with CBC, Front Burner）

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