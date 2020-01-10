梅根返回加拿大：英国哈里王子夫妇“退居二线”的决定引起王室震荡

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英国哈里王子的妻子梅根已经返回加拿大。她和哈里本星期宣布不再担任王室高级成员，未来将通过工作实现经济独立，并且一部分时间会在北美度过。梅根是美国公民，但是曾在多伦多生活多年。

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他们携8个月的儿子Archie在加拿大度过了2019年的最后一个半月。几天前，他们把儿子留在加拿大，飞回伦敦，宣布了他们打算“退居二线”的决定。英国王室对他们的声明表示“失望”，熟悉王室用语的分析人士说，这意味着他们非常生气。

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本周女王伊丽莎白和重要王室成员开电话会议讨论此事。与此同时，哈里和梅根受到英国媒体的批评。许多人关心他们的巨额安保费用将由谁来出。哈里从母亲戴安娜王妃处继承了一笔财产，梅根过去当演员时也收入不菲。

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夫妇俩的一个朋友说，他们和王室的分裂是不可避免的。此事早在讨论中。尽管他们发表声明前没有征求父兄的意见，但是这不是对王室的突然袭击。他们在加拿大度假期间意识到，王室并没有把他们视为核心成员。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News）

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