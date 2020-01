民进党蔡英文高票连任台湾总统

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

台湾民进党总统蔡英文在刚刚结束的台湾大选中不但获得连任、赢得了比第一次当选总统时还要多的选票,而且成为台湾历史上最高票数当选的台湾总统。

分析家们认为,蔡英文高票连任台湾总统显示台湾民众对中国大陆高压手段对付台湾的反感、对中国政府铁腕治港手段的厌恶、和对蔡英文政府敢于迎头面对中国大陆压力的支持。

这次台湾选举被许多台湾人当成是要一国两制、还是要抗中保台的公民投票。香港过去半年来不断发生要求民主的大规模民众示威被香港警方暴力镇压的事件、让越来越多的台湾民众反对以一国两制的方式与中国大陆统一。

相比之下,原来有胜选希望的国民党总统候选人韩国瑜被不少台湾选民认为是只会迎合中国大陆利益的候选人。

在今后几年如何与获得高度民意支持的台湾蔡英文政府打交道是对北京政府的严峻考验。

RCI with The Associated Press、CBC News

