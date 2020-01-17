七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第五集：1989年六四事件 – 第二次重大考验

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七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

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第五集：1989年六四事件 – 第二次重大考验

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1989年春中共前总书记胡耀邦去世。北京学生和民众自发的悼念活动很快转为大规模抗议示威。6月3日，全副武装的军人和坦克冲破市民的拼死阻拦，分几路向北京市中心推进，在6月4日凌晨到达天安门，武力清场。这场持续一个多月的抗议运动，因学生和市民付出的生命，以“六四事件”之名载入了历史。

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对赖小刚来说，这是一次“粉碎性的事件”。他的生活道路被它彻底改变。

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播客时长：24分57秒

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