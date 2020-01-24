武汉肺炎：加拿大实验室研制疫苗；加拿大华人出现疑似症状怎么办？

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经加拿大卫生部批准，萨斯喀彻温大学的国际疫苗与传染病研究中心（VIDO-InterVac）开始研制引起“武汉肺炎”的新型冠状病毒疫苗，目标是在六到八周后进入动物实验环节。该中心建立于2003年非典爆发时，冠状病毒是其主要研究领域之一，曾成功研发用于牛和猪的冠状病毒疫苗。

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加拿大公共卫生署官员表示，其他国家也在加紧研制新型冠状病毒疫苗，加拿大将和世界卫生组织分享自己的研究成果。

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继美国出现第二例确诊病例后，法国星期五（1月24日）也确诊两例，为欧洲地区首次。到目前为止，中国确诊903例。加拿大还没有发现武汉肺炎确诊病例，但有五、六名去过武汉并出现疑似症状的患者正受到密切观察，有关的实验室检测也在进行中。

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感染新型冠状病毒的症状包括呼吸道不舒服，发热，咳嗽，气短，呼吸困难。从感染到出现症状的时间从两天到两星期不等。令人担忧的是，没有出现症状的病毒携带者也会传染他人。

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如果你近期去过武汉或接触了去过武汉的人并出现了上述症状，应立刻与医生联系，告知你的症状，你去过和住过的地方，你是否接触过动物，是否接触过出现发热和呼吸困难症状的病人。

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避免感染的措施包括1）经常洗手，用肥皂和水洗至少20秒钟。2）不要用没洗过的手摸眼睛、鼻子和嘴。新型冠状病毒可通过眼睛传染。3）避免近距离接触患者，生病呆在家里。

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武汉封城后，出现了一线医护人员防护用品短缺的情况，协和、人民、中南、汉阳、武昌和武钢总院等医院紧急向社会求助，募集口罩，护目镜和防护服的物品。黄冈、孝感和宜昌等地也出现了类似情况。武汉市蔡甸区中医院放射科的一名医生说，他所在的科室12个人，只剩下16个外科口罩。而该医院属于武汉市定点发热门诊之一，直接接触发热病人。

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另外，由于封城仓促，不开车的医护人员上班遇到困难。消息传开后，一些武汉市民冒着染病风险组成志愿者车队，接送医护人员上下班。亦有医院附近酒店向他们提供免费住宿。

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星期五，中国空军军医大学的一百多名医护人员飞往武汉，军用运输机也开始空运医疗物资。

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一些专家预计，武汉肺炎不容易在短期内得到控制。春节过后，返乡过年的人回到城里上班，第二波春运可能会造成病毒再次蔓延。

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（RCI with CBC News, CP）

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