BC省又发现2例新型冠状病毒肺炎，与第二例有关

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BC省又发现两个初步诊断为新型冠状病毒肺炎的病例。两名患者一男一女，年龄都在30多岁。他们从武汉来探亲，和本周二（2月4日）宣布的该省第二名新冠肺炎患者住在一起。他们是在武汉封城之前动身来加拿大的。

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BC省首席卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）星期四（2月6日）召开新闻发布会宣布了这一消息。她说，两名患者中的男性很有可能是最早的病毒携带者，感染了家里另外两人。他的症状非常轻微，因此没觉得有必要去看病。

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专家们注意到，年轻、健康的人感染新型冠状病毒后可能表现出类似感冒的非常轻微的症状。

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三名患者的住所位于温哥华沿岸卫生局管辖地区内。他们目前都在家隔离。如果加拿大国家微生物实验室的检测证实初步诊断，BC省将有4例新冠肺炎确诊病例，加拿大全国将增至7例。此外另有两名加拿大人在游轮上被感染，目前正在日本横滨港被隔离。

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（RCI with CBC News）

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