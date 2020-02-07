跨山输油管预估造价飙升40亿加元

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加拿大跨山输油管公司总裁安德森（Ian Anderson）星期五（2月7日）表示，跨山输油管扩建项目的预估造价从过去的74亿加元增加到126亿加元。除去前承建公司金德摩根已经投入的11亿加元，联邦政府仍需为这项扩建工程再拿出40余亿加元。

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2018年5月，加拿大联邦政府耗资45亿加元从金德摩根公司手里买下现有输油管和相关设施，并成立了现在的跨山输油管公司。加上这笔钱和一笔为处理意外事故留出的6亿加元，加拿大纳税人预计将总共为跨山输油管付出166亿加元。

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为何预估造价飙升？

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安德森在今天的新闻发布会上解释说，预估造价升高的原因，除了人工和材料成本的增加以外，还包括法律诉讼和原住民咨询返工。2018年8月，加拿大联邦上诉法院推翻内阁对扩建工程的批准，要求政府重新进行环保评估和原住民咨询。扩建工程因此推迟了一年开工。

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联邦政府派出数十名代表，去和沿线原住民社区协商，听取他们的意见。现在绝大部分原住民部族已经与政府签署协议，但政府也必须建立更严格的安全监督机制，采取更多的措施防止原油泄漏。另外还有经济补偿，教育资助，社区建设基金和职业培训等项目，凡此总总，与原住民签署的项目总共将造成5亿加元的支出。

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2019年6月，联邦政府再次批准跨山输油管扩建项目。仍有四个原住民团体要求法院推翻政府的决定。但加拿大联邦上诉法院本周二下达判决，驳回了它们的要求。

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仍对跨山输油管的盈利有信心

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尽管原告在今后60天内可以向加拿大最高法院提出上诉。但是安德森表示，联邦上诉法院的判决使已经开工的扩建工程有了更大的法律保障。虽然造价大涨，他仍然对该工程的盈利充满信心。因为公司已经和森科、Cenvous等大型能源公司签署了二十年合同，大部分运量已经卖出。他估计，扩建后的输油管开始全面运转后，每年将带来15亿加元的收益。

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根据联邦政府的计算，跨山输油管扩建项目在建设期间将创造1万5千个就业岗位，投入使用后的头二十年将给联邦和省级政府带来470亿加元的收入。财政部长莫诺（Bill Morneau）过去还曾经表示，这是一个很好的投资项目，将来也可以转卖给他人。

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扩建后的跨山输油管以及终点站也将每年排出40万吨温室气体。自由党在去年竞选时承诺，从输油管得来的企业税收入将用来投资清洁能源和减少碳排放。

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跨山输油管的扩建管道全长一千多公里，从阿尔伯塔省埃德蒙顿市通往BC省本那比市，预计将在2022年12月投入使用。届时运油能力将提高两倍，达到每天将近90万桶。

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（RCI with CBC News, Vassy Kapelos, J.P.Tasker）

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