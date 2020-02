非洲蝗灾向东蔓延至西亚和南亚，恐引发人道危机（组图）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联合国粮农组织说,非洲肯尼亚正在经历70年来最严重的沙漠蝗虫灾害,埃塞俄比亚和索马里的蝗灾也是25年来最严重的。三国已宣布进入紧急状态。目前蝗群已进入坦桑尼亚、乌干达和南苏丹,并一路向东,侵入沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦和印度等国家。巴基斯坦也已宣布进入紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在加拿大的“国际农场广播”的项目负责人奥蒙迪(Moses Omondi)在接受CBC采访时说,在肯尼亚的某些地区,巨大的蝗群可以在30秒钟之内就啃光整块地里的庄稼。东部吉图伊县一周前还看不到蝗虫,现在当地农民的收成已经全部被毁。许多人心理频临崩溃。一个农民告诉奥蒙迪,他一家的生活和孩子的学费全都来自地里的庄稼,如果政府不提供帮助,他恐怕只有自杀一条路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国粮农组织担心,随之而来的饥荒会催生暴力行为,引发人道灾难。因为东非地区的蝗群已经开始产卵,将在4月初形成新的蝗群。如果控制不住,目前在肯尼亚等国境内的3千多亿只蝗虫可能暴增五百倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蝗灾与水灾、旱灾一起并称三大自然灾害,对农业危害至烈。其中沙漠蝗虫是全世界破坏力最强的迁徙性害虫。一个覆盖一平方公里的小型蝗群在一天之内可移动150公里,吃掉3万5千人一天的食物。而在肯尼亚北部,一个蝗群的规模可以达到长60公里,宽40公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止,蝗灾肆虐的地区并不是世界粮食主要产区,但是如果蝗群从印度和巴基斯坦进入盛产稻谷的东南亚地区,对粮食安全的威胁将大大增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,有中国专家认为,由于中印、中巴边界位于寒冷的高海拔地区,沙漠蝗群侵入中国的可能性不大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, As It Happens)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada