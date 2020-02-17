新冠病毒疫情让加中关系解冻？

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加拿大政府在中国爆发新冠病毒肺炎疫情后做出的反应受到中国政府的赞赏，有可能促成冰冻一年多的中加关系解冻。

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在刚刚过去的星期五，中国外长王毅在慕尼黑会晤出席国际安全会议的加拿大外交部长François-Philippe Champagne时表示，中国人民对加拿大政府响应中国希望得到抗疫情医疗物资的呼吁、向中国提供急需的医疗口罩和防护服等物资表示赞赏和感谢。

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加拿大外交部证实，2月份加拿大已经向中国运送了16吨包括医疗防护服、口罩、手套、眼镜等抗疫情所急需的医疗物资，并决定向世界卫生组织提供2百万元资金用于抗击新冠病毒肺炎疫情。

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观察家们注意到，自今年一月份新冠病毒肺炎疫情在中国爆发以来中国政府、官方媒体、和中国网民在谈到加拿大时所用的语气和调门似乎向积极的方向转化。

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自2018年12月初加拿大警方按照美国司法机关的要求拘捕了过境温哥华转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟后中加关系就急转直下，中国不但以触犯国家安全法的罪名逮捕了两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor，而且禁止加拿大油菜籽、猪肉等农产品进入中国市场。

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RCI with Philip Ling, Rosemary Barton · CBC News

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