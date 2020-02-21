新冠病毒爆发：武汉撤侨第一批隔离者回家；“钻石公主”号上撤回游客开始隔离

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“钻石公主号隔离者”中一人感觉不适，正进一步接受检查；第一批离开的隔离者中没有人感染新冠状病毒。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五早上，超过200名在安大略军事基地Trenton隔离的、武汉撤回的加拿大公民经过14天隔离，获得批准，离开了基地，真正“重获自由”。

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而政府负责人表示，这一批的隔离者中，没有人感染病毒。

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这也让这一批从武汉回来的隔离者非常开心，放心回家。

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而在同一天，星期五的凌晨2点，加拿大政府包机从日本的“钻石公主”号上撤离的129名乘客，抵达了加拿大Trenton军事基地隔离点。

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多辆轿车将他们接入进行14天的隔离。

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除了必要的身体检查，政府也配置了心理医生以及社工，解决这些隔离者可能面临的心理以及其他问题。

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不过，在下飞机之后，有一名乘客感到身体不适，需要进一步接受检查。但是，相关部门没有进一步说明这位乘客的症状。

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