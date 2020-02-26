(Thomas Peter/Reuters)

加拿大外交官警告本国政府：跟中国走得太近是危险的

作者 吴薇 |
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发表 2020年2月26日（星期三）17:17
更新 2020年2月26日（星期三）17:22
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2015年，保守党总理哈珀在任的最后一年，加拿大政府没有对中国进行过一次部长级访问。2016年，新当选的自由党政府对中国进行了12次部长级访问，光是财长莫诺（Bill Morneau）就访华三次。总理特鲁多也在当年夏末访华一周。2017年和2018年，加拿大对中国的部长级访问分别是11次和10次。

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然后就到了2018年12月，华为首席财务官孟晚舟在温哥华转机时被捕，几天后前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在北京被捕。加中关系降温至冰点。加拿大众议院加中关系委员会本周披露的政府内部文件显示，一些职业外交官和分析人士敦促政府重新调整对华政策。

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为新外长提供信息和建议

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加拿大外长商鹏飞 (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

被披露的文件一共七份，内容多是外交官和外交政策专家关于加中关系的汇报和分析。日期最近的一份报告写于2019年10月，其简介出自副外长摩根（Marta Morgan）之手。简介说，此文是为即将上任的新外长商鹏飞（François-Philippe Champagne ）准备的关于加中关系发展的简要分析。

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这些报告警告说，加拿大长期以来一直是从经济机遇的角度来制定对华政策，但是现在需要考虑到加拿大利益和价值观面临的来自北京的“长期战略挑战”。撰写者认为，加拿大和中国的接触没有取得加拿大所希望的成果。加中关系正处于一个重要关口，加拿大现在更应该寻求的不是与中国共同合作（work with China），而是如何解决问题（work around China）。

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使用强势的政治经济手段推广自己的国际关系模式

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（CP/Sean Kilpatrick）

其中一份报告说，加中关系危机显示出中国政府使用强势政治经济手段来惩罚加拿大的意愿和能力。北京在和其他国家的关系中也使用了类似手段。

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报告说，中国政府对其他国家运用影响力的目的不仅是为了获得商业利益，也是为了推广自己的专制执政模式。例如亚投行（亚洲基础设施投资银行）和“一带一路”，就是通过经济活动输出这种模式并扩大地区影响力的例子。这种方式在拉美和加勒比海地区的一些“民主体制脆弱”的国家已经产生了效果。

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2016年特鲁多访华时对亚投行表现出积极的态度。加拿大政府承诺在五年中在该银行存入2.56亿加元。

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过去加拿大安全情报部门和外交政策专家也曾提出过类似警告。前加拿大安全情报局长法登（Richard Fadden）在2010年的一次采访中说，中国正在试图渗透和影响加拿大的省市政府和高等院校等机构。加拿大安全情报局2018年的一份报告以新西兰为例，敦促政府对中国渗透和影响公共领域提高警惕。

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北京在被关押加拿大人的问题上立场并未改变

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前加拿大外交官康明凯（AP）

报告之一说，尽管加中关系最近有所缓和（加中外长正式会晤，互派大使），但是中国政府在加拿大公民被关押的问题上立场并未改变。

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加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）本月初在众议院加中关系委员会述职时曾表示，争取康明凯和斯帕弗的获释是他的重要任务之一。他一有机会就去探望他们，对他们的韧性和适应能力感到钦佩。

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但是他没能探访已被监禁13年的加拿大公民塞利尔，因为中国政府不承认他的加拿大国籍。塞利尔在2005年入籍，次年在前往乌兹别克斯坦探亲时被捕并被引渡回中国，2007年被以分裂国家的罪名判处无期徒刑。

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桂敏海是香港铜锣湾书店五名“被失踪”出版商之一。

本周一（2月24日），香港书商桂敏海在浙江宁波被以“为境外非法提供情报”的罪名判处10年有期徒刑。2015年，他在泰国度假时失踪，后在中国官方电视台上出现，称自己自愿回国自首。桂是瑞典公民，但中方称他已经在2018年申请恢复中国国籍。

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中国大使：中国不是任何一个国家的竞争者

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中国驻加拿大大使丛培武(CP/Justin Tang)

中国驻加拿大大使丛培武说，中国不想做任何一个国家的竞争对手。中国遵循和平与独立的外交政策，愿意和任何一个友好国家发展友好关系。至于加拿大众议院加中关系委员会关于中国的听证会，他表示那属于加拿大内部事务，不想发表评论，但是希望这些听证会为两国关系发展提供建设性意见，而不是制造干扰的声音。

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（RCI with CBC News，Evan Dyer

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