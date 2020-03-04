中国社交媒体自去年12月起屏蔽关于新冠病毒的敏感词：公民实验室报告

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加拿大网络研究机构多伦多大学公民实验室星期二（3月3日）公布的一份研究报告称，微信和互动直播平台YY等中国社交媒体去年12月底开始屏蔽关于新冠病毒的敏感词。该机构的数据来自去年12月到今年2月的中国网络。

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根据公民实验室获得的敏感词清单，2019年12月31日，即武汉中心医院医生李文亮在同学群中透露消息一天后，武汉卫健委“未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染”的情况通报发布当天，YY加上了45个关于病毒和肺炎的敏感词，包括“武汉不明肺炎”，“武汉海鲜市场”，“爆发sars疫情”，“武汉卫生委员会”和“p4病毒实验室”等等。

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后来公开的官方数据显示，12月31日前有104名感染者，其中15人死亡。

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微信敏感词随疫情扩大而增加

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公民实验室通过大量测试发现，随着病毒的蔓延，微信扩大了审查范围。截止到2020年1月底，微信的敏感词清单上有132个与新冠病毒肺炎有关，但在接下来的两个星期里加上了384个。涵盖内容包括对政府的批评或中性评论，提到李文亮的帖子和关于新冠病毒肺炎的叙述及推测，甚至一些在微信上转发的官方媒体报道也被删除。

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公民实验室认为，运营这些社交媒体的公司可能在病毒扩散的早期就收到了关于如何处理此类信息的“官方指示”。许多审查规定范围很广，有效地屏蔽了含有病毒名称和相关信息的内容。这些规定可能限制了关于新冠肺炎资料和预防的必要交流，限制了公民知情和自我保护的能力。

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审查方法

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公民实验室的这次调查和测验集中在微信和YY两家社交媒体。两家所使用的方法不同。报告介绍说，YY的敏感词屏蔽系统属于“客户端审查”，即应用软件自动下载和更新敏感词清单，让含有敏感词的内容无法上传。微信使用的是“服务器端审查”，即用户发出的信息首先必须通过一个腾讯服务器的敏感词检查，然后才能被收到。

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公民实验室掌握了YY自2015年2月以来的所有敏感词清单。对微信的调查则通过大量测试进行。

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自3月1日起，中国国家网信办开始实行新的《网络信息内容生态治理规定》，加强对网络的管控和整肃。

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星期三，一个微博用户在网上抱怨说，她为了找减肥菜单在微博上搜“蟹肉棒”，结果得到“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”的结果。

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（RCI with Thomson Reuters）

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