加拿大从武汉撤离的第二批人员结束在军事基地的隔离：零病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大用包机从中国武汉撤离的第二批人员也已经结束在安大略省特伦顿 （Trenton）军事基地的隔离，返回自己的住所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生发布的新闻稿，这 195 人是 2 月 11 日乘坐加拿大政府包机离开武汉的最后一批人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，星期二上午，加拿大政府安排大巴把这 195 人送到多伦多皮尔逊机场，其中有人乘飞机去魁北克市，更多的人是返回温哥华市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

隔离结束证书

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生局向结束隔离的每个人颁发了确认此隔离结束的证书。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Li Xin Cheng 是被隔离者之一，他告诉加拿大广播公司：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Wow，终于结束了！这是我一生中永远不会忘记的时刻，我们将永远不会忘记！我们为自己是加拿大人感到自豪。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的报道还说，根据加拿大国防部媒体关系办公室提供的信息，专业人士将根据加拿大公共卫生局的建议和指南，对特伦顿军事基地的设施进行消毒和清洁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

捐款感谢加拿大红十字会

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今后几天，红十字会的工作人员也将离开特伦顿军事基地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Li Xin Cheng 说，大约有 90 人对红十字会进行了捐款，总计超过 35,000 加元，以感谢红十字会的团队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大包机进行两次撤离

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在武汉爆发新冠疫情后，加拿大政府租用专机，分两批从武汉撤离了加拿大公民以及家人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一次撤离是在 2 月7 日，第二次是在 2 月11日，这些人在抵达加拿大后立即被送往安省特伦顿军事基地，接受为期两周的强制隔离，但没有任何人出现症状，现在已经全部返回家中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada