魁北克省民众痛悼13岁少女：被父母的朋友引诱并杀害

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奥赛安娜.布瓦耶（Océane Boyer）的葬礼星期五（3月6日）上午在魁北克省拉舒特市（Lachute）举行。她的亲友，同学，邻居和许多陌生市民一早就来到教堂，向她作最后的告别。主持葬礼的是勒米尔神父。十三年前奥赛安娜出生时，也是他主持的受洗仪式。

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上星期三（2月26日）早上，奥赛安娜出门上学，但没有到校。11点半左右，有人在一条公路旁发现了她的尸体。第二天，警方逮捕了一个名叫塞内卡尔（François Sénécal）的嫌疑人，他在上周五第一次出庭，被指控一级谋杀罪。

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51岁的塞内卡尔和他的妻子女儿是奥赛安娜一家的多年好友。据Radio-Canada报道，塞内加尔利用奥赛安娜的信任引诱了她，在过去几个月里与她暗中来往。不久前，奥赛安娜想去看心理医生，这使塞内卡尔感到担心。上周三早上，他把奥赛安娜带回家，用一件钝器打死了她，并把她的尸体丢弃在路边。他随后去一个自动洗车站清洗凶器。这一幕被站内监视摄像头拍下。

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这起凶案使两家人都陷入震惊和哀痛。奥赛安娜的父母没有怪罪塞内加尔的妻子和女儿。在今天的葬礼上，她们仍然作为好友被邀请坐在亲友席上。塞内加尔的女儿正在怀孕。她告诉记者，她怎么也想不到父亲会伤害别人，尤其是亲近的人。她表示从未发现父亲对奥赛安娜，对她和她的孩子的态度有异常之处。

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拉舒特是个只有一万多人口的小城。奥赛安娜的惨死震动了整个社区。她所在的学校为学生们安排了心理辅导。一位学生家长说，她女儿和奥赛安娜是同桌，两个女孩本来也要在不久后的一次学校组织的纽约旅行中同住一个房间。她无法想象这件事对孩子们的打击有多大。

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塞内卡尔将在3月20日第二次出庭。

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（RCI with Radio-Canada, Romain Schué）

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