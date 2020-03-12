（CP/AP, Fred Dufour）

加拿大议会委员会年度报告：中国和俄罗斯的干涉对加拿大安全构成明显威胁

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月12日（星期四）16:01
更新 2020年3月12日（星期四）19:02
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加拿大国家安全与情报议员委员会（NSICOP）星期四（3月12日）上午向议会提交了年度报告。这份报告认为，中国和俄罗斯利用加拿大社会的开放，通过其侨民，特工和一些校园团体对加拿大进行干涉活动，对加拿大安全构成明显的威胁。

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报告说，这两个国家试图左右公众舆论，操控媒体，扰乱政治生活和影响政府决策。它们盯住移民社区，并试图掌控大学校园里的辩论。所有这些活动都对加拿大人的公民权利与自由，对加拿大的国家主权构成了威胁。

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加拿大国家安全与情报议员委员会主席、自由党议员麦金蒂 (CP/Adrian Wyld)

NSICOP的主席是自由党议员麦金蒂（David McGuinty），委员会成员来自参众两院。与其他议会委员会不同的是，NSICOP的会议不对外公开，直接向总理汇报，其成员需通过最高安全检查并遵守保密承诺。今天提交到议会让每个议员阅读的报告是“删节版”。未经删减的报告已经在去年八月份交给总理特鲁多。

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移民社区

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报告说，这些“外国活动者”试图影响加拿大的主要方式之一是对这里的移民社区下功夫。有些移民为他们工作是出于爱国主义或者为了谋取利益。但也有一些人是迫于压力，受到威胁和骚扰，甚至家人被关押。

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报告在提到中国时说，中国的干涉行动有其雄厚财力的支持，并且可以要求其公民贡献力量。在这些行动属于“国家情报工作”时，中国公民可以被要求提供支持、协助和配合。

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(CP/Winnipeg Free Press – Ruth Bonneville)

大学校园

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根据加拿大安全情报局向NSICOP提供的信息，在加拿大的大学校园中，中国和俄罗斯是头号威胁。它们不仅试图影响校园辩论，而且试图收集情报和窃取商业机密。

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被加拿大安全情报局点名的有孔子学院和中国学生学者联合会。NSICOP的报告说，加拿大各地高校的中国学生学者联合会和中国使领馆的关系引起越来越大的公众担忧。

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孔子学院直属中国教育部，总部为国家汉办（中国国家汉语国际推广领导小组办公室）。这种政府背景在加拿大和美国引起担忧，尤其是在它向中小学扩展时。加拿大安全情报局在其报告中提到，新不伦瑞克省自去年9月起取消了孔子学院在该省十八所中小学开设的中国文化课，并计划自2022年起取消该学院在高中开设的同类课程。

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(CP/Jeff McIntosh)

报告还提到美国国会国土安全委员会的调查结论。该委员会认为，孔子学院在中国政府的直接领导下，它在为合作方带来资金的同时也损害了学术自由。

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加拿大政府反应太慢

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NSICOP的报告批评加拿大联邦政府在应对外国干涉的威胁时反应太慢，并提出了一些改进建议。

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例如，联邦政府需要制定涵盖不同部门的新战略。报告提到，“五眼联盟”成员国之一澳大利亚采取的措施之一是设立了一个反外国干涉全国协调员机制。麦金蒂说，加拿大早该“升级”了。现在许多一线警察对外国干涉根本没概念。

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(CP/Darryl Dyck)

卡尔顿大学的国家安全问题专家卡文（Stephanie Carvin）在接受CBC采访时说，在加拿大这样一个保障言论自由的民主国家里，很难把外国影响定为非法。她认为政府可以从帮助那些被外国政府视为目标的移民社区入手。例如建立与警方或安全机构联系的热线，让那些觉得自己在加拿大被盯上的人可以说出他们的担忧，感到自己被人聆听。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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