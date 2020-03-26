加拿大驻美国代理大使希尔曼获得正式任命，为加拿大首位女性驻美大使

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加拿大总理特鲁多正式任命柯尔斯顿.希尔曼（Kirsten Hillman）为加拿大驻美国大使。她自前驻美大使麦克诺顿（David MacNaughton）去年8月辞职后一直担任代理大使。这项正式任命使她成为加拿大有史以来第一位担任驻美大使的女性。

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希尔曼曾在泛太平洋战略经济伙伴关系协议的谈判中担任加拿大首席代表，这场谈判历经保守党政府和自由党政府，她的表现使她在两党人士中口碑都很好。她在新版北美自由贸易协定谈判中也是加拿大代表团的主力。对她的任命公布后，前总理哈珀的几位经贸顾问纷纷在推特上向她表示祝贺，称她是这个职位最合适的人选。

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驻美国大使被视为加拿大外交界最重要的职位。特鲁多在公告中说，希尔曼女士是一位集才干和经验于一身的优秀外交官，定能很好地代表加拿大。

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希尔曼自2017年起担任加拿大驻美国副大使。在她获得大使正式任命的同时，加拿大正在对美国向加美边境派兵的计划表示强烈反对。

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