加拿大政府向本国公司订购三万台呼吸机，特鲁多：但愿用不上

加拿大总理特鲁多在星期二(4月7日)的新闻发布会上宣布,联邦政府订购了三万台呼吸机,将在今后几周内到货。他表示,但愿用不了这么多,但是我们必须为最坏的情况做好准备。

目前加拿大全国各地的医院里共有5000多台呼吸机。

在联邦政府上个月呼吁本国企业转产或增产医用物资并为此提供帮助后,有五千多家企业响应了号召。在生产呼吸机的企业中,有原本专门制造飞行模拟舱的加拿大航空电子设备公司CAE。著名的加拿大鹅公司则正在缝制防护服。

另外,加拿大天体物理学家、2015年诺贝尔物理学奖获得者阿瑟.麦克唐纳(Arthur McDonald)和他的团队正在与联邦政府合作进行呼吸机技术革新。

特鲁多说,为了保障一线医护人员安全和加拿大新冠肺炎患者得到救治,我们必须保证呼吸机等医用物资供应的持续和稳定。这意味着在国内制造。

他也表示,加拿大将继续和美国政府合作,以确保顺利进口从美国厂家订购的医用物资。

上个星期,特朗普动用美国《国防生产法》,禁止明尼苏达州制造商3M公司向加拿大出口N95口罩。经过加拿大官员通过各种渠道与美方沟通,3M获准继续向加拿大提供口罩,被卡在加美边界的一批口罩也被放行。

如何与美国打交道?两种看法

与美国的口罩之争在加拿大激起了很大反响。急等这批口罩的安大略省,曾在“9.11”恐袭中接纳数千美国乘客的纽芬兰省,甚至一向亲美的阿尔伯塔省长杰森.肯尼,都直言谴责特朗普的做法。特鲁多在新闻发布会上被问及此事时的克制受到一些评论人士的批评。

《财经邮报》专栏作者戴安娜.弗朗西斯(Diane Francis)是其中之一。她认为,加拿大应该更加强硬,采取对等反制措施,例如禁止1600多名住在安大略省温莎市、但在美国底特律市工作的护士过境,要求目前在美国工作的加拿大医护人员归国并为他们提供居住便利和优厚的报酬,等等。

但是《环球邮报》这一次却赞同联邦政府的做法。该报题为“When Trump goes low, we should go high”的评论员文章认为,以眼还眼的后果是大家全瞎,特鲁多拒绝采取报复措施是正确的。加拿大政府不但不应该禁止温莎市的护士出境,而且应该出资在底特律市定酒店,让她们可以原地休息,不必每天奔波。

文章认为,和加拿大人毗邻而居的不仅是一个总统,而是无数美国民众。一个慷慨的举动可以提醒边界两边本心友善的人,这不是世界应该有的样子,我们可以做得更好。

(RCI with CBC News, CP,Globe and Mail, Financial Post)

