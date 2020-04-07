魁北克省疫情模拟预测：4月18日出现高峰，死亡人数最高可达将近9000

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省公共卫生官员星期二（4月7日）下午公布了对该省新冠病毒疫情的模拟预测：疫情高峰将在4月18日前后出现，此后住院患者将逐渐减少。到4月底时的死亡人数，最乐观的预估是1263人，最悲观的是8860人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止魁北克省有150名新冠患者死亡。该省的感染人数为加拿大全国之冠，星期二已超过9300。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省公共卫生专家分别参照葡萄牙和意大利的情况对该省4月底以前的疫情做出了最乐观和最悲观的预测。最乐观的预测是，到4月30日时，魁省将有29000人确诊，1263人死亡。疫情高峰将在4月22日出现，届时将有1400人住院，其中500人需要重症监护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最悲观的预测是，到4月30日时有近6万人确诊，8860人死亡。4月中旬将有3000人住院，其中1000人需要重症监护，而该省目前仅有600多张重症监护病床。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省卫生官员说，真实发生的情况将介于二者之间，而且更有可能接近乐观的版本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省公共卫生负责人阿鲁达医生（Horacio Arruda）星期一明确表示反对发布模拟预测结果，理由之一是担心民众在疫情高峰过后放松警惕，另外他认为，预测不是真实的数字，对公众并无实际意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长：牙仙女也属于必要服务人员

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长勒格（François Legault）在星期二的发布会上回答了一个名叫Raphaelle的小女孩通过一段视频提的问题：牙仙女（传说中把小孩脱落的乳牙拿走并放上硬币的仙女)在疫情期间是否可以出来？勒格表示，他已经把牙仙女加进“必要服务”列表里了，因此她会继续工作。同时他也叫女孩的父母放心：牙仙女不携带新冠病毒，她有免疫力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Mathieu Dion, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 安大略省新冠疫情模拟预测 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada