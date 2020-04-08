（CP/Jason Franson）

阿尔伯塔省长肯尼：疫情控制成效超出其他省

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月8日（星期三）16:37
更新 2020年4月8日（星期三）18:47

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阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）星期三（4月7日）表示，该省对新冠疫情的控制在加拿大几个大省中是做得最好的，在检测范围、住院人数和死亡率等数据上更接近韩国、日本和台湾。

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他说，阿省的优势是首例病例出现比较晚，病毒检测率比其他省高，地域广阔，人口相对年轻。但是他也警告说，出现病例晚意味着该省疫情仍处于早期，此刻绝不能放松警惕。

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根据阿尔伯塔省政府星期二公布的疫情模拟预估，该省的疫情高峰将在5月中旬到来。到今年夏天结束时，该省将有大约80万人感染，400到3100人死亡。

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与其他省一样，阿省的疫情模拟预估也有第二个更悲观的版本。根据这个版本，该省疫情高峰将在5月初到来，感染人数达到1百万，死亡人数最高可能达到6600人。

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肯尼说，目前该省实行的各种限制措施可能要延续到五月底。

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(RCI  with CBC News）

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