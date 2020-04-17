要求质询世卫组织：加拿大保守党议员提出动议

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加拿大官方反对党保守党的议员和公共卫生评论员杰纳鲁（Matt Jeneroux）日前提出动议，要求世卫组织助理总干事、加拿大流行病学家布鲁斯.艾尔沃德（Bruce Aylward）接受加拿大议会的质询。艾尔沃德本周已拒绝出席加拿大众议院公共卫生委员会的听证会。

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杰纳鲁在接受CBC采访时说，加拿大公共卫生官员关于新冠疫情的决定是根据世卫组织的指导作出的。在作出某些决定的理由和时间点问题上，世卫组织理应对加拿大人有个交代。

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例如，世卫组织在1月初的时候称没有明显证据显示新冠病毒可以人传人，十天后改变了说法，而台湾在12月底时已经告知世卫组织这种病毒会人传人。另外，世卫组织一开始建议保持边境开放航班畅通，然后又建议关闭边境。还有宣布新冠肺炎为全球大流行病的时间。杰纳鲁说，这些都是很合理的问题，可能艾尔沃德先生也有合理的答案，我们希望他来把这些答案告诉加拿大人。

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美国总统特朗普本周宣布暂停向世卫组织提供经费。杰纳鲁没有过多评论此事。他希望首先听听艾尔沃德的解释再下结论。他的动议也没有建议加拿大效法美国。

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他认为，世卫组织在抗疫行动中发挥的作用确实重要，但是决策的透明性也很重要。

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（RCI with CBC News, The Current)

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