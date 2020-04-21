加拿大继续支持世卫，但要求疫情后全面评估：国际发展部长与谭德赛电话会谈

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加拿大国际发展部长古尔德（Karina Gould）星期一（4月20日）和世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus)举行电话会谈。根据加拿大外交部在其官方网站上发布的消息，古尔德对世卫组织在新冠疫情中的领导作用表示赞赏，同时提出了疫情过后世卫组织进行评估总结的“迫切需要”。加拿大外交部说，这无论是对成员国还是对世卫本身都是重要的。谭德赛表示，世卫组织一定会做到完全透明，接受问责。

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《环球邮报》(Globe and Mail)分析说，在疫情过后做总结是世卫组织的一贯做法。但是加拿大外交部的声明强调这样做的“迫切需要”显示，加拿大政府对世卫组织的态度有所改变。新冠疫情爆发后，加拿大一直遵循世卫组织建议和指南来制定政策，同时也避免批评其表现。

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世卫组织受到质疑

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世卫组织处理新冠疫情的方式受到越来越多的质疑。在加拿大，学术界和反对党的态度比政府激烈。渥太华大学流行病与公共卫生学院的阿塔兰（Amir Attaran)教授认为，世卫组织仅仅是进行总结是不够的，它今后不应该再负责流行病预防和宣布卫生紧急状态。这些职责应该交给另一个机构。

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世卫助理总干事、加拿大流行病学家艾尔沃德（Bruce Aylward）原定上星期出席一个加拿大众议院公共卫生委员会的听证会，但在最后一刻取消。委员会给他写了一封信，要求他通过视频出席4月29日的另一个听证会。

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委员会副主席、保守党公共卫生评论员杰纳鲁（Matt Jeneroux）说，加拿大在疫情早期的防疫政策是遵循世卫组织的指示作出的。他希望艾尔沃德在听证会上为自己和世卫作出辩护。如果这次艾尔沃德再次拒绝出席，杰纳鲁打算说服委员会通过一项极少动用的议会传召证人的权力促使艾尔沃德到场。

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台湾问题被提出

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杰纳鲁还希望艾尔沃德向委员会解释世卫组织为什么没有理会台湾在12月底发出的新冠病毒人传人的警告，以及为什么把台湾拒之门外。

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加拿大华裔学者赖小刚上星期在接受本台采访时说，新冠疫情结束后的变化之一是有些国家会重新考虑和台湾的关系。据他介绍，早在疫情开始前，加拿大已经出现了这样的呼声。

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加拿大外交部的声明还说，加拿大承诺继续支持世卫在“保持基本物资、尤其是医用物资供应方面发挥关键作用”。加拿大对地处小岛的发展中国家和撒哈拉以南非洲国家所面临的抗疫挑战尤为关注。

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另据报道，世卫组织星期二表示，现有的所有证据都显示，新冠病毒源自野生动物，而不是在实验室里制造或改造出来的。

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(RCI with Globe and Mail, Steven Chase，CBC News)

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