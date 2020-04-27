特鲁多说，已有上万加拿大企业申请薪酬支出补贴。(CP/Justin Tang)

加拿大企业从今天开始申请薪酬支出补贴，两周后开始领取

作者 吴薇 |
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发表 2020年4月27日（星期一）18:34

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从星期一（4月27日）加东时间早上6点开始，加拿大企业可以在网上申请薪酬支出补贴。加拿大总理特鲁多在五个小时后的新闻发布会上说，上午已经有大约一万家公司提交了申请。

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这个资助项目总额为730亿加元，旨在帮助企业留住员工，以便在疫情结束后迅速恢复运营。凡是因新冠疫情收入减少30%或更多的加拿大企业，不论公司规模大小都可以提出申请。获得补助的公司用这笔钱支付员工工资的75%，上限为每人每周847加元（即年薪58700加元的75%）。发放日期从3月15日算起，为期三个月。

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失业或停工在家的加拿大人可以领取每个月2000加元的紧急救助津贴。特鲁多提醒说，紧急救助津贴和公司用薪酬支出补贴发放的工资，你只能领取其中一种。如果两种都领到，在今后几个月会被要求退赔。

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加拿大独立企业联合会说，这项补贴落实得太晚了。一些企业已经不得不关闭。还有一些企业因为成立时间短等原因，受损失程度不符合申请薪酬补贴的条件。

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加拿大企业还可以申请由联邦政府担保的最高4万加元的贷款，其中1万无需偿还。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris)

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