环球邮报：四十多名香港人在加拿大申请难民身份

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据加拿大《环球邮报》报道，自去年元旦到今年三月底，有46名香港人向加拿大提出避难申请。他们是参加过去年香港反修例（反对修订香港《逃犯条例》）运动的示威者，被指控暴动罪名，申请难民身份的理由包括警方暴力和害怕受到不公正的审判。

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香港居民来加拿大无需签证，只需凭香港特区护照在网上申请电子旅行证。该旅行证有效期为五年。所以这些申请避难的香港人都是到了以后再提出申请。目前他们的申请还在审理中。

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根据香港法律，三人或三人以上非法集结，行为威胁到社会秩序，即为暴动罪。判刑最高可达十年。国际民权团体认为这项法律给予警方过大权力，并且量刑过重。香港警方上个月逮捕多名参加过游行示威的民主派人士，使这些在加拿大的香港难民申请者感到担忧。

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一名20多岁的女性申请人在接受《环邮》采访时说，她去年十月在香港参加过游行示威，目睹同伴被警察暴打，自己受到威胁，现在面临暴动罪指控。另一名30出头的男性申请人说，他被指控暴动罪名后，原本想在法庭上为自己辩护，但是最终决定离开，因为觉得自己作为政治异见人士，获得公正审判的几率很低。

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但是一些移民律师认为，他们的难民申请被批准的可能性也不大。因为香港仍然被认为是法治社会，要证明自己回香港会受到迫害并不容易。

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《星岛日报》曾报道说，去年夏天以来，很多香港人向加拿大的移民律师或移民服务中心咨询移民加拿大的手续，也有许多已有加拿大永久居留权的香港人咨询回流事宜。

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加拿大副总理弗里兰（（Chrystia Freeland）星期一（5月4日）在被问到香港人申请难民一事时说，由于有数十万加拿大公民在香港生活，加拿大政府一向格外关注香港局势。但是正在审理的难民申请个案她不便发表评论。

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（Globe and Mail, Steven Chase, Robert Fife, Singtao）

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