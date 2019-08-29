蒙特利尔港人团体：香港人要求的不过是信守承诺而已

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今年的蒙特利尔同性恋大游行发生了一个插曲：游行主办方在批准一个名叫“Action Free HK-Montreal”的港人团体参加游行后，又在最后一刻改变决定，理由是收到了一些中国政府支持者的威胁，担心双方到时候发生冲突，影响安全。

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Guy Ho（左）和Henry Lam原本打算代表香港LGBT团体参加蒙特利尔同性恋大游行。他们穿的是为这次游行设计的T恤衫。(CBC/Simon Nakonechny)

为参加这次游行筹划和提出申请的Henry Lam和Guy Ho是一对同性伴侣(*)。57岁的Guy Ho早在少年时代就移民加拿大，步入中年后又回流香港，在那里结识了Henry Lam。两人在八年前从香港专程去温哥华正式结婚。2015年，他们决定回加拿大，现定居蒙特利尔。

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游行被拒事件发生后，CBC采访了Henry Lam。他本已答应接受本台采访，但在得知需用普通话后，建议改由Guy Ho 接受采访。因为后者曾一度考虑去大陆发展，在香港时下功夫学过普通话。

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我们要求的是当初答应给我们的

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一个多月前，温哥华、多伦多和蒙特利尔等七个加拿大城市的一些港人决定在同一天同时举行一次声援香港示威者的活动。“Action Free HK-MTL”就是在准备参加这次活动时成立的。Guy Ho说，许多人一直有一种误会，认为他们是在支持港独。但实际上他们要求的不过是在1984年中英联合声明中答应给香港人的东西，例如港人治港和真正的普选，“跟港独没有关系。”

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两个多月来的香港示威，一开始是因为反对《逃犯条例》的修订。Guy Ho说，中英联合声明承诺“一国两制”五十年不变，但是《逃犯条例》是在加速实行“一国一制”。“我们追求的是当时的承诺。应该守信嘛。我们的要求一点也没有过分，是本来已经答应的事。”

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参加同性恋大游行的初衷是代表香港LGBT群体

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Guy Ho说，过去他们也参加同性恋游行，但都是和别的亚裔在一起。“Action Free HK-Montreal”是第一个代表香港LGBT群体申请参加同性恋大游行的团体。他们准备了写有“爱”，“自由”和“平等”字样的标语，服装是一件印着“彩虹版”加拿大国旗并写着“Nous sommes tous Hongkongais”（我们都是香港人）的T恤衫。游行主办方一开始很高兴地接受了他们的申请，对他们的标语和服装也没有异议。

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Guy Ho等人在游行前一天接到主办方的拒绝邮件。他们还是在一个公园里举行了一个小型集会。Henry Lam在接受CBC采访时说，如果警方得知可能有袭击发生，应该加强保护措施，而不是不让他们参加游行。他认为，这个做法是违背同性恋大游行的宗旨的。因为同性恋争取权益的运动就是为了反霸凌，为了提倡包容，多样化和平等。

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( * 这篇采访发表后，Henry Lam发来电邮，建议把“同性伴侣”改为“同性夫夫”。他说：“其实我们一直希望能籍我们的婚姻打破性别定型。因为两个男人当然是丈夫与丈夫的关系。在我们的纪录片里面，证婚人也是说我们是夫与夫的关系。”)

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