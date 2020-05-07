原来叫我们为国宅家，现在叫我们出门上班：加拿大人对复工的困惑

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正在准备重开小学和幼儿园的魁北克省政府本星期引起了一些民众的困扰和不满。原因是副省长吉博 (Geneviève Guilbault) 等官员表示，60岁到69岁的老师可以回去上班上课。教师工会质问，你们上星期还在叫60岁以上的人呆在家里，而且要求他们不要跟孙辈接触。现在要复课，这些连孙子孙女都不能带的人怎么忽然就可以安全地回学校去带学生了？

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这样的疑问也在其他准备复工的省份出现。两个月来，加拿大总理特鲁多几乎每天都要呼吁加拿大人待在家里，甚至在疫情早期把居家隔离上升到为国效力的高度。现在新冠病毒并没有消失，疫苗和特效药也没有问世，威胁仍然存在，但是各省却在要求加拿大人出门上班了。

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这让一直被敦促待在家里并且看过听过那么多疫情恐怖故事的加拿大人有点难以适应。一时间劳工法律师忽然忙了起来，许多人向他们咨询劳动安全保障的事。

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一个不争的事实是，绝大部分青壮年患者顺利痊愈，他们当中有些人甚至根本没有意识到自己感染过病毒。据统计，在感染新冠病毒的人当中，40%无症状或症状非常轻微，40%出现流感症状，难受但无危险。只有20%的患者症状严重，需要住院治疗。

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居家隔离最主要是为了拉平疫情曲线

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渥太华大学法学院的利珀尔教授在接受CBC采访时说，要求人们保持社交距离这项措施的最主要的目的是延缓病毒的传播，减少同时患病的人数，不让需要住院治疗的患者超出医院的接受能力。这个目的达到了。

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到了现在这个阶段，加拿大各省需要在控制疫情的同时逐渐恢复经济活动。一些劳工法律师说，出门上班的风险确实比平常高，但是只要工作场所的卫生符合省卫生部门的规定，员工并不能因害怕感染而拒绝复工。当然，他们可以要求雇主加强防疫措施，也不应该被迫和出现新冠肺炎症状的人一起工作。

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新冠疫情带来新情况

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加拿大过去从未经历过这么严重的公共卫生危机。联邦，省政府，公共卫生专家和劳动保护部门都在摸索中制定政策。即将复工的雇员也必须考量各种因素。对于那些因健康原因希望继续在家工作的员工，他们可能不得不向雇主公开关于自己身体状况的信息。这些信息原本属于受保护的个人隐私。

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医生们对新冠病毒的了解也还有待深入。从目前各国的疫情发展来看，年龄因素，呼吸道疾病、高血压、糖尿病、慢性肝病、心脏病、癌症和肥胖症等疾病会增加新冠肺炎转为重症的风险。一些公共卫生专家和医生本星期在法语《责任报》上发表公开信，呼吁政府在准备复工复课的同时也要加强对高风险人群的保护。

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公开信举例说，如果一个老师本人或家属有上述疾病或年纪在六十岁以上，学校应该允许他在家工作或者继续领取失业金或紧急救助津贴。

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在这封公开信上签名的专家认为，加强对高风险人群的保护不仅是为了他们本人，也有助于减轻医疗系统负担，有助于保护所有人。

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但是魁北克省副省长吉博说，公共卫生部门把高风险年龄定在70岁，而不是60岁。因此60岁到69岁的老师可以返校。

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在魁北克省的新冠肺炎患者中，60-69岁的患者占到9.7%，70岁以上占33.8%，在死亡病例中，60-69岁患者占6.5%，70岁以上占91.2%。

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（RCI with CBC News, Kelly Crowe, Radio-Canada, Le Devoir）

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