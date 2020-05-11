新冠疫情也让加拿大各政党的钱包缩水，第一季度捐款十几年来最低

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虽然在加拿大谁都可以建党，但是一个党的生存和活动能力取决于支持者的捐款。加拿大选举委员会的统计显示，今年第一季度，尤其是三月份，受新冠疫情影响，加拿大联邦政坛各党募集到的资金是自2006年以来与同期相比最少的。

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加拿大自由党、保守党和新民主党这三大联邦政党今年头三个月总共筹得770万加元，从单月来看是一个月比一个月少。而在2005年（加拿大选举委员会开始记录各党捐款的第一年）到2019年期间，通常各党三月份的捐款额总是超过前两个月，一月和二月获得的捐款大致相当。这是因为筹款活动在一个季度的末尾更频繁。

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CBC政治专栏作者格勒涅（Éric Grenier） 说，加拿大人的政治捐款在2006年第一季度更少，是因为那一年的一月份举行了联邦大选。他们在此前的竞选期间已经捐过一波，二月和三月自然需要停一停。

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按照加拿大选举委员会的规定，2020年加拿大人给政党捐款的上限是1625加元。

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新冠疫情让加拿大人捂紧钱包

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三月份以来加拿大各省相继停摆，商店关门，属于非必要服务的公司企业停工。尽管有政府补贴，但是许多加拿大人的手头还是不宽裕。

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如果只计算单次200加元以上的捐款的话，加拿大三大党在一月份筹得160万加元，二月份140万加元，三月份110万加元。在过去十三年中，这三个政党三月份收到的捐款额比一月或二月平均高19%。但是今年三月份，加拿大人对它们的捐助比一月份减少了34%。

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根据格勒涅的计算，如果把单次200加元以下的捐款也算在内的话，自由党、保守党和新民主党仅在三月份一个月就损失了将近2百万加元。

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即使不是大选年，三个政党也常年分别雇用几十名到上百名雇员。今年虽然收入减少，但是保守党的公关负责人汉恩（Cory Hann）表示，该党和许多企业和机构一样，需要为员工在家工作提供技术和便利条件，因此支出只会增加。

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在2018年这一年，自由党和保守党分别在雇员薪酬和福利上支出5百万加元，新民主党支出250万加元。

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疫情迫使政党作出改变

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疫情以来，各党虽然继续努力和自己的支持者保持联系。但是放缓或暂停了募捐工作。汉恩表示，如果大家愿意捐款他们当然欢迎，不能捐他们也能理解。新民主党总干事麦格拉斯（Anne McGrath）说，考虑到疫情和经济给人们带来的焦虑，该党向支持者发出的信息作出了改变，同时也减少了给党员发电邮和打电话的次数。

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不过她也表示，加拿大现在是少数政府执政，这意味着新民主党要做好投入竞选的准备。因此保持党的财政健康是非常重要的。

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各党第二季度的筹款情况要到7月底才会公布。如果第二季度仍然艰难，这将意味着它们今年可能不会有把执政党赶下台的计划。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier, Raisa Patel)

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