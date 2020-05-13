人权团体：加拿大对受到中国官员打压的加拿大活动人士保护不力

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由大赦国际牵头的加拿大中国人权联合会发表报告，称中国政府官员及支持者对在加拿大的活动人士的威胁、霸凌和骚扰愈演愈烈，而加拿大政府没有对此作出应有的反应。报告认为，加拿大官员的“不适当的反应”使中国官员更加肆无忌惮。

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这份报告还提到中国官员对加拿大校园活动越来越多的干预，称许多人害怕中国领事馆监视他们的言行，学生的学术自由和言论自由被损害。受到打压的人士包括香港反送中运动的支持者，维吾尔族维权人士和法轮功人士。对他们的威胁和骚扰发生在社交媒体上，校园里，公共集会上和文化活动中。有些人的电话、电脑和网站被侵入。报告列举了从2019年7月到2020年3月期间发生的此类事件。

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该联合会要求对加拿大教育机构所受到的外国干预进行公开调查，建议设立一个监管机构来收集有关投诉并向警方报案，并呼吁加拿大政府仿效澳大利亚的做法，立法规定所有为外国政府游说、效力的加拿大公民必须登记。

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加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）通过一份声明表示，加拿大政府非常重视这份报告，将会仔细考虑其中的建议。

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（Globe and Mail, Robert Fife, Steven Chase)

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