加邮局推出邮票纪念广播技术已服务加拿大百年

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加拿大邮局推出广播纪念邮票，以庆祝广播技术服务加拿大国家和民众一百周年。

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一百年前的五月二十日，加拿大皇家学会的会员们聚集在首都渥太华的Château Laurier大酒店舞厅，通过广播聆听在二百公里之外的蒙特利尔市举行的现场音乐会，这标志着广播技术正式开始服务于加拿大民众。

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在这之后的一百年时间里，虽然先后出现了电视和互联网等划时代的新技术，但广播以其独特的长处吸引着成百上千万加拿大人，广播甚至被称为是加拿大这个有990万平方公里土地面积、却只有三千多万人口的北方之国建设国家、维系国民所不可缺少的工具。

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在第二次世界大战快结束时开播的加拿大国际广播电台更是把加拿大的声音传送到世界许多国家，让国际社会更好地了解加拿大。

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加拿大广播公司英语服务CBC和法语服务Radio Canada是集广播、电视和互联网服务于一体的加拿大公立媒体，广播是加拿大广播公司提供给公众的最基本服务之一，有许许多多加拿大民众喜爱的广播节目和知名主持人。

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加拿大邮局为纪念广播技术服务加拿大一百周年而推出的纪念邮票是两枚邮票的小连张。一张的图像是文物级别的播音员使用的麦克风和耳机，另一张是文物级别的电子管收音机和扬声器。

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