防疫难：加拿大一些土著人地区缺乏基础设施

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

对于COVID-19病毒肺炎，加拿大医疗卫生专家们给出的防疫建议是保持社交距离、勤洗手和戴口罩，但这些防疫措施是说起来容易、做以来难，在加拿大缺乏基础设施和居住条件差的偏远土著人保留区更是几乎不可能的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政策选项研究中心CCPA上个星期发表的报告指出，要求连自来水都没有的土著人保留区居民勤洗手等于是要连面包都吃不起的人去吃糕点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CCPA的报告引用从2003到2018年对土著人保留区水源供应问题的研究指出，马尼托巴省Wasagamack和Garden Hill土著人保留区缺乏水源供应的问题仍然十分严重，大多数人没有自来水、住房非常拥挤、没有医院和诊所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，Wasagamack和Garden Hill土著人保留区每个住房单位居住人口与住房房间数量的比例是加拿大全国平均水平的至少二十倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，解决加拿大偏远地区COVID-19病毒肺炎的防疫问题离不开解决土著人保留区的住房紧张、缺乏水源供应和食品供应这些老大难问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Nic Meloney • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada