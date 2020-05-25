香港市民周末举行游行示威反对港版国安法

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星期天（5月24日）在香港铜锣湾等地，数千名香港市民举行示威游行，抗议中央政府在香港实施港版国安法的计划。目前全国人大会议正在审议立法决定草案。反对者认为，中国政府绕过香港立法程序，由全国人大立法加诸香港，是对“一国两制”承诺的破坏。

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新冠疫情使去年持续数月的“反送中”运动逐渐平息。但过去两天来，不断有民主派人士到中联办门前举行抗议。星期天的游行集会是今年以来规模较大的一次。香港警方调集两千人，用催泪瓦斯和水枪驱赶示威者。有180多人被逮捕， 包括民主党派人民力量副主席谭得志。

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另外，香港十八个区的388名民主派区议员联合发表声明，称香港国安法将摧毁一国两制和香港自由。末代港督彭定康联合来自23个国家的199名政界人士发表声明，谴责中国政府违背《中英联合声明》。

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加拿大总理特鲁多在星期一的新闻发布会上表示，加拿大和英美等盟国一起发表了声明，对香港局势深表关注。加拿大政府支持包括30万加拿大公民在内的香港市民维护一国两制。

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中国外长王毅回应说，香港国安法针对的是极少数严重危害国家安全的行为，并不影响香港的高度自治和港人自由。

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（RCI with AP，CBC News）

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