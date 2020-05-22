香港国安法是否意味着“一国一制”？

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正在北京召开的第十三届中国全国人大第三次会议提出“香港版国安法”草案后，引起了各界强烈反应。香港股市恒生指数星期五暴跌1349点，超过5.5%，为2008年以来最大跌幅。各国驻港外交官在紧张地搜寻更多的草案细节。加拿大驻港总领馆发出警告，称这个周末很可能发生示威游行，要求在港加拿大公民密切注意当地媒体报道和事态发展。

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加拿大总理特鲁多星期五（5月22日）表示，加拿大政府密切关注香港局势。“我们有30万加拿大公民生活在香港，这是我们希望保证香港继续实施‘一国两制’的原因之一。”

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葬送”一国两制“？

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全国人大代表正在审议香港国安法的草案，并将在下个星期投票表决。这份草案包括颠覆国家政权，分裂国家，恐怖活动和外国势力干预等内容，规定中国国安机关可以根据需要在香港设立相关机构和执行机制，特区首长必须定期向中央政府提交国安报告。

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香港国安法通过后将直接纳入基本法附件三，作为基本法的一部分在香港实施。反对者除了担心该法案的内容会威胁港人的言论、集会和新闻自由等公民基本权利之外，也对它的起草、审议方式感到愤怒，认为这实际上意味着“一国一制”。

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按照香港基本法规定，香港对颠覆、分裂、叛国等涉及国家安全的罪行“应自行立法”，而不是像现在这样由全国人大制定。另外，到目前为止，放在基本法附件三的都是在香港实施的全国性法律，内容仅限于国防、外交等不属于特区政府管辖范围的事务。香港国安法将成为附件三内第一部与中国其他地区无关、为香港量身打造的法律。

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正在北京出席全国人大的香港特首林郑月娥星期五发表声明说，香港国安法通过后，特区政府将全力配合。声明还说，这部法律不仅不会影响香港人的言论自由、新闻自由和集会自由等公民权利，而且会使这些权利“在安全环境下得到更好行使”。

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以”移民“为关键词的谷歌搜索增加了四倍

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一些经济界和金融界人士担心，香港国安法的通过和实施会加剧资金和人才的外流。在全国人大审议国安法草案的消息见报后，香港地区以”移民“为关键词的谷歌搜索增加了四倍。

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一位在香港工作的金融界资深人士说，去年的香港修订《逃犯条例》引起大规模示威抗议，已经让一些客户开始考虑把投资转到其他地方。他们准备了第二套方案，但仍在观望，并未立刻付诸实行。他们当中有些人现在已经开始就启动转移资产方案咨询专家。

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香港和新加坡之间对亚洲第一金融中心位置的争夺一向非常激烈。想要避免资产财富集中于香港的人，一部分会把目光投向新加坡。

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美国的反应

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美国总统特朗普星期四表示，如果中国政府在香港实施港版国安法，美国将作出强烈反应。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）代表美国国务院对中国政府强推香港国安法的计划表示谴责，呼吁中国重新考虑，并表示：“任何冲击在中英联合声明和香港基本法中得到保障的香港的自治与自由决定，都将难以避免地影响到我方对一国两制和特别行政区地位的评估。我们和香港人民站在一起”。

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美国国会议长、民主党议员佩罗西（Nancy Pelosi）也在推特上说，绕过香港立法会是完全不尊重法治的做法，非常令人担忧。美国共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）说，如果中国政府坚持在香港实施国安法，美国应该重新考虑对华政策。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News

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