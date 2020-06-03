魁北克省养老院护工短缺严重。(Raedle/Getty Images)

重赏之下：魁北克省万名护工培训项目已有七万人报名

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月3日（星期三）18:09
更新 2020年6月3日（星期三）20:28

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

为了解决养老院护工短缺的问题，魁北克省长勒格 (François Legault) 上个星期宣布该省将招聘、培训一万名护工。这个培训项目自星期二（6月2日）开放报名后，到星期三中午以前已经收到七万多份报名申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

负责这个项目的省教育部长罗贝热（Jean-François Roberge)又惊又喜。该省养老院护工短缺不是一天两天了，新冠疫情爆发使这个问题更加严重。他没想到这个培训项目如此受欢迎。但是与此同时有反对党议员警告说，该项目正在魁省私营养老院中造成辞职潮，有的养老院甚至将可能因此关闭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省养老院护工的平均小时工资在13-14加元之间。但是魁省教育部的项目提供的小时工资是培训期间21加元，上岗后26加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

培训为期三个月，从6月中旬到9月中旬。申请者必须年满18岁，高中毕业，无案底，身体健康。护士学校教师莫斯卡多（Solange Moscato)说，这个职业很幸苦，你最好真的喜欢照顾老弱，同情心强烈，而不是被工资吸引。另外，除了身体健壮以外，做护工也需要有强大的心理素质。另外，这是在魁北克省，你还需要法语流利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省养老院既缺人又缺防护用品，加拿大军队提交报告，省长宣布招聘万名护工

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

困于室内 - 照片里我们的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les quatre ex-policiers impliqués dans la mort de George Floyd inculpésNeuvième journée plus calme de manifestations aux États-UnisDes résidents évacués à Ottawa en raison d'un « incident » à l'ambassade de TurquieLa santé publique autorise les ratios moniteur-enfants habituels dans les camps de jourTrump « essaie de nous diviser », accuse l'ex-secrétaire à la Défense James MattisMort de George Floyd : l'heure est venue d'exiger des changements, dit ObamaMort de George Floyd : que signifient les accusations contre Derek Chauvin?Relance économique : Québec mise sur les maisons des aînés et les infrastructuresCette photo où Hitler est comparé à Trump a été manipuléeUne « DPJ » des aînés : l'IRIS fait des propositions pour un Québec vieillissant
Tiananmen Square anniversary marked by crackdown, Hong Kong vigil banTrump's former defence secretary issues strong rebuke of president, use of military against protestsStockwell Day exits CBC commentary role, corporate posts after comments about racism in CanadaFigure skater Asher Hill sees hypocrisy in recent flurry of racial equality statementsBarack Obama urges young Americans to push for change in wake of George Floyd's deathHydroxychloroquine fails to prevent COVID-19 in those at high risk, trial showsCOVID-19 has caused spike in security guard hiring. Here's what the job's been likeGarneau expands required use of face masks on planes, trains, ships and transitFamily of Regis Korchinski-Paquet puts interview with police watchdog on hold after leak by 'sources'Trump to ban Chinese passenger planes from coming to U.S. as of June 16