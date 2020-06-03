重赏之下：魁北克省万名护工培训项目已有七万人报名

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为了解决养老院护工短缺的问题，魁北克省长勒格 (François Legault) 上个星期宣布该省将招聘、培训一万名护工。这个培训项目自星期二（6月2日）开放报名后，到星期三中午以前已经收到七万多份报名申请。

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负责这个项目的省教育部长罗贝热（Jean-François Roberge)又惊又喜。该省养老院护工短缺不是一天两天了，新冠疫情爆发使这个问题更加严重。他没想到这个培训项目如此受欢迎。但是与此同时有反对党议员警告说，该项目正在魁省私营养老院中造成辞职潮，有的养老院甚至将可能因此关闭。

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魁省养老院护工的平均小时工资在13-14加元之间。但是魁省教育部的项目提供的小时工资是培训期间21加元，上岗后26加元。

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培训为期三个月，从6月中旬到9月中旬。申请者必须年满18岁，高中毕业，无案底，身体健康。护士学校教师莫斯卡多（Solange Moscato)说，这个职业很幸苦，你最好真的喜欢照顾老弱，同情心强烈，而不是被工资吸引。另外，除了身体健壮以外，做护工也需要有强大的心理素质。另外，这是在魁北克省，你还需要法语流利。

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（RCI avec Radio-Canada)

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