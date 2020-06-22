各地陆续解封，但 疫情尚未结束。（ China Photos/Getty Images)

许多加拿大雇员以疫情为由拒绝复工，但获批准者寥寥

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月22日（星期一）15:24

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随着加拿大各地逐步解封，越来越多的加拿大人需要重新开始出门上班，而拒绝复工的人和过去相比也显著增加。他们的理由当然是新冠疫情带来的危险。当事人需要向劳动部或一个专门委员会提出申请。不过到目前为止，被批准的人很少。

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如何根据现行劳动法规对疫情威胁作出判断，这对劳动保障部门来说是一个新课题。加拿大各省的劳动法都允许员工拒绝在危险的条件下工作。但是笼统地担心在工作场所或上下班途中感染病毒没有被视为符合法律规定标准的理由。以申请人数最多的安大略省为例，在280个拒绝工作的人当中，只有一个塑料包装厂的工人被批准。他在一个可能接触过病毒的同事回来上班后，认为自己的健康受到了威胁。

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安大略省食品加工业工会对绝大部分人申请被拒表示不满。但是有劳动法专家说，拒绝工作的申请即使不被批准，也会促使雇主改善卫生条件，加强劳动保护。

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（RCI with CBC News，Inayat Singh）

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