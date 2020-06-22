魁北克一大学预科推出土著电影人培训项目

加拿大魁北克省三河市附近的Kiuna学院将在今年秋季新学年推出一个土著电影人培训项目，这一为期两年的大学预科项目是与非盈利组织Wapikoni Mobile合作推出的，包括电影理论、剧本写作、导演、纪录片、动画片和电影制作的课程。
Kiuna学院副院长Prudence Hannis女士表示，创立这一教学项目是为了培养新一代土著人艺术家、具有创造力的人才和未来的土著人领袖。
Prudence Hannis女士指出，Kiuna学院的宗旨就是教育年轻一代土著人，让他们受到大学预科教育并拿到大学预科文凭，现在推出这一新的土著电影人培训项目是丰富了学院的教学广度和深度。
Kiuna学院在2011年由土著人教育理事会创立，是魁北克省唯一一个专门面向土著人的大学预科，提供社会学、艺术、文学和传播学的大学预科学位教育。
Kiuna学院教师Paul Grant说，学生在土著电影人为期两年的培训项目结束后或者是继续攻读大学本科、或者是直接进入电影业工作。
与Kiuna大学预科学院合作创立这一土著电影人培训项目的非盈利组织Wapikoni Mobile的执行主任Odile Joannette说，过去十几年他们提供的移动录影棚每年随电影拍摄、电影教学项目、音乐录制项目行程几千公路，到边远的土著人部落巡回工作。
RCI with Jessica Deer • CBC News
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