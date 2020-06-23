BC省的疫情为什么控制得比其他省好？

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BC省是加拿大的西岸门户，温哥华国际机场是全国最繁忙的机场之一。因此新冠病毒在加拿大登陆后，该省和安大略、魁北克等省份一样成为疫情大省。全国第一个新冠肺炎死亡病例就出现在这里。但是BC省控制住疫情比其他省份都早。目前该省的新冠肺炎患者死亡率为每一百万人中33例，是加拿大和欧美最低之一。

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安大略省和魁北克省在疫情中遇到的考验，例如养老院爆发群聚性感染，与更早爆发疫情的中国和欧洲联系密切，BC省都没落下，而且温哥华在三月初还开了一个有一万五千多人参加的大型牙医讨论会，会上多人感染。北温哥华牙医丹尼斯.文森特（Denis Vincent）因此去世。

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BC 省的第一起新冠病例出现在1月底，患者是一名从武汉回来的中年男性。到了3月中旬，该省多家养老院爆发群聚性感染，病例迅速增加。该省成为加拿大全国疫情最严重的地区。

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BC省首席公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）在接受CBC记者Briar Stewart采访时总结说，该省抗疫能有今天的结果，一部分原因是时机和运气，另一部分是政策和各部门之间的密切合作。

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运气比较好

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BC省学校的春假在3月中旬，比魁北克省晚半个月。3月2日魁北克省学校放春假时，大部分加拿大人还在照常旅行，因此许多魁省父母带着孩子出国度假。但是到了3月16日BC省春假开始时，疫情扩大，公共卫生部门已经在要求加拿大人取消所有非必要的出国旅行。

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但是仅有运气也是不够的。安大略省的春假和BC省同时，但是省长福特（Doug Ford）在3月12日的新闻发布会上鼓励家长们带着孩子“出门散散心，好好玩”。他在同一天还宣布全省公立学校在一周春假后再停课两周。

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迅速应对养老院疫情

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加拿大几个主要疫情大省的重灾区都在养老院，BC省也不例外。但是该省公共卫生部门采取了更有效的应对措施。

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BC省养老院刚发生疫情时，医护人员只给出现发烧和咳嗽症状的老人做病毒检测。但是到了3月中旬，公共卫生官员决定扩大检测范围，头晕，突然意识不清醒和无故摔倒的老人也被包括进来。

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养老院疫情严重的重要原因之一是许多护工为多家雇主工作，加速了病毒的扩散。3月27日，BC省政府颁布行政令，要求养老院采取限制员工跨院打工的措施，同时拨款统一养老院护工薪酬标准，以避免被固定在一个地方的护工因工资差异受损失。

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安大略省政府在三个星期后也采取了类似的限制措施。

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经验丰富的首席卫生官

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和安大略省不同的是，BC省疫情新闻发布会的主角不是省长，而是首席卫生官亨利。她年轻时是加拿大海军的一名军医，退役后转入流行病领域，曾在巴基斯坦和非洲参加过防治小儿麻痹症和埃博拉的工作。2003年非典爆发时，她是疫情最严重的多伦多市的助理卫生官。

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她在一次接受CBC采访时曾说，她和每一个多伦多非典死亡患者的家庭交谈过。那一次非典疫情对她影响很大，不仅给了她领导抗疫的经验，也导致她后来非常注重患者隐私和医护人员的安全。

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上个星期，BC省迎来了自新冠疫情爆发以来的第一个零死亡病例周。但是亨利说，在庆祝抗疫胜利之前还有很长的路要走，她一点也不敢松懈。

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（RCI with CBC News, Briar Stewart, Jason D’Souza)

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