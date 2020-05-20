第二波新冠疫情恐如海啸：加拿大流行病专家警告

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现在加拿大各地天气回暖，西海岸已如初夏。限制商业和社交活动的措施正在逐步取消，BC省已进入解封第二阶段。但是流行病专家们警告说，现在还不到庆功的时候。第二波新冠疫情可能在夏末秋初就会到来，而它的规模是如同海啸或者在可控范围内，取决于我们当下的行为。

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当然，如果疫苗及时问世，或者我们获得了群体免疫，新冠病毒自然就再也奈何我们不得。但是这两个条件，目前还都差得很远。

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全靠社交距离做到抹平疫情曲线

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渥太华医院的曼纽尔（Doug Manuel）医生在接受CBC采访时表示，疫情曲线被抹平并不是因为大部分人有了抗体，而是因为我们停止了互相接触。以渥太华为例，如果加上没有查出来的无症状感染者和轻症患者，渥太华市民当中可能有1%感染了新冠病毒。这是我们的成功。但是这同时也意味着，当我们重新开始出门活动、恢复正常生活的时候，99%的人口会暴露在病毒的威胁之下，可能成为疫情之火的“助燃剂”。

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曼纽尔说，我们必须万分小心，因为我们面对一个非常狡猾、与众不同的病毒，它让携带者在出现症状以前就有很强的传染能力。

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传染病的第二波疫情通常比第一波更严重

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按照曼纽尔的模拟预估，如果从现在到9月份之间市民的社交活动恢复20%的话，渥太华市将在9月份出现住院高峰。他说，20%听起来并不多，但却足以改变我们目前保持距离的行为方式。

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渥太华大学数学系的史密斯（Robert Smith？）已经取消了今年秋天的旅行计划。他说，第二波传染病疫情通常比第一波更严重，也更难预测。生活渐渐恢复正常，出行增加。然后可能在我们不再注意这件事的时候，第二波疫情如海啸般袭来。按照他的模拟预测，第二波疫情会发生在夏末。

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西班牙流感的教训

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西班牙流感在加拿大的第二波爆发是在1918年秋天。当时医院爆满，大量患者很快死亡。曼尼托巴大学历史系的琼斯（Esylit Jones）介绍说，在第一波疫情中被感染的主要是从从第一次世界大战的欧洲战场上归来的加拿大军人。第二波疫情蔓延到各行各业，感染率比第一波高四至五倍。总共有五万加拿大人死于西班牙流感。当时的加拿大总人口是八百万。

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琼斯说，病毒固然凶猛，但是疫情如此严重的另一个原因是公共卫生官员反应迟缓。当时也关闭了学校、教堂和酒吧等场所，但是持续时间不够长。另外，一百多年前的加拿大还没有完善的福利制度和劳动保障制度。即使生了病，为了维持生活也必须继续工作。病毒就这样迅速蔓延开来，造成灾难性的后果。

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曼纽尔说，现在不好预测的是人们在今后几个月里的行为方式。加拿大人过去从来没有经历过如此严厉的封闭措施。对抗第一波疫情的成功也可能让大家产生盲目自信。但是他相信，如果人们继续保持社交距离，加拿大是可以避免第二波疫情的，至少是可以不失控。

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（CBC News， Laura Glowacki）

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