(JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

做义工领补助：加拿大政府推出新项目帮助没有找到暑期工的学生

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月25日（星期四）18:33
更新 2020年6月25日（星期四）18:42

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新冠疫情使今年的暑期工机会大大减少。加拿大联邦政府星期四（6月25日）推出一个新项目，帮助没有找到暑期工的学生。该项目让正在上学和新近毕业的大专院校学生可以通过义工换补贴，最高额为5000加元。

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被纳入项目的义务工作包括制作口罩，辅导和为老年人设计锻炼项目等。每做一百个小时的义工可领到1000加元的补助。该项目从今天开始，到2020年10月31日结束。年龄在30岁以下、去年12月以后毕业的或正在上学的大专院校学生均可申请。

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联邦政府今天推出的网站“I want to help”上有大约23000多个工作机会。申请者也可以在这个网站上找到更详细的信息。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris，CP）

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