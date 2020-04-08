加拿大政府提高暑期工补贴，扩大企业薪酬支出补贴的发放范围

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加拿大政府将把原有的暑期工薪酬补贴提高到100%，并延长提出申请的最后期限，以此鼓励企业向学生提供打暑期工的机会。这项举措的目标是为年轻人创造七万个工作岗位，预计耗资2亿6千3百万加元。总理特鲁多在星期三（4月8日）的新闻发布会上说，现在找工作对所有人来说都很难，但是年轻人格外需要帮助。他们是职场新手，同时没有多少储蓄来度过难关，但是需要为将来的工作积累经验，并为下一个学年的生活费和学费攒钱。

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新冠疫情以来，大批企业停工。三月份加拿大全国失去的就业岗位，尽管加拿大统计局还没有公布正式数据，但经济界人士估计可能超过50万个。

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联邦政府的“加拿大暑期工项目”过去对提供暑期工的企业的最高补贴标准是当地最低工资的一半，仅限于全职工作，现在提高到百分之百，并扩大到半日工。另外，申请该项目的最后期限是在2月底，现在被推迟到2021年2月28日。

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联邦政府此前宣布的紧急救助补贴和企业薪酬支出补贴主要是面向在新冠疫情中遭受损失的公司和员工，因此许多在校学生此前担心自己是被遗忘的一群。

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特鲁多承认，政府在补贴资助项目的实行上力求迅速，因此难免有疏漏之处。

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改变企业薪酬支出补贴的申请标准

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联邦政府上个月宣布的标准是三月份的公司收入和去年同期相比减少30%或更多。但是企业界提意见说，这个标准把新公司、正在扩大规模的公司和季节性经营的公司排除在外了。

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现在联邦政府提出的标准是，公司在计算三月份损失时可以用今年1月和2月作为参照。另外，公司受损失的程度从30%改为15%，以便让三月期间关闭的公司也有权申请。

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企业薪酬支出补贴项目必须首先在议会获得通过。联邦政府计划在三个星期内开始实行。官方反对党保守党批评政府动作太慢，指出许多企业正濒临破产，要求议会正常复会，以便反对党行使监督政府的职责。

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代表加拿大中小企业的加拿大独立企业联合会也呼吁政府加快速度，认为目前拟定的从申请到获得补助的三到六周时间许多企业等不起。

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这项补贴的上限是每个员工每星期847加元（即年薪58700加元的75%）。发放日期从3月15日算起。政府希望籍此帮助停工或减产的企业保留员工，更鼓励企业自掏腰包为员工补上余下的25%工资。

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财政部长莫诺（Bill Morneau）说，改变标准后，这个项目将耗资730亿加元。

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作弊公司将受到处罚

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莫诺说，这个补贴项目需要公司的诚信。“我们不会容忍作弊。”领取补贴的企业如果被查出不符合标准必须退还领到的款项，蓄意造假的雇主面临最高225%的罚款或最长5年的监禁。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, David Cochrane)

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